El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este sábado la inauguración de la remodelación integral del cantero central de la avenida Aristóbulo del Valle, entre avenida Galicia y avenida Gorriti, una intervención financiada por el Gobierno de Santa Fe en el marco del Acuerdo Capital que permitió poner en valor uno de los principales corredores urbanos de la capital provincial.
Pullaro inauguró la renovación de Aristóbulo del Valle y destacó la inversión en obra pública
La Provincia habilitó la remodelación integral del cantero central entre Galicia y Gorriti, una intervención financiada a través del Acuerdo Capital que busca mejorar la movilidad, la seguridad y los espacios de encuentro para los vecinos de la ciudad de Santa Fe.
Junto al mandatario participó el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, quien acompañó la habilitación de la obra, ejecutada a partir de un proyecto elaborado por la Municipalidad y financiada por la Provincia. La intervención demandó una inversión oficial de $ 2.383 millones y abarcó un tramo de aproximadamente 2,6 kilómetros.
La remodelación, ejecutada por la empresa Coemyc S.A., transformó el cantero central mediante la construcción de nuevas sendas peatonales, infraestructura para la movilidad ciclista, iluminación LED integral, equipamiento urbano, espacios de permanencia y mejoras en materia de accesibilidad, con el objetivo de consolidar un espacio público más seguro, moderno, inclusivo y sustentable.
Durante la actividad, Pullaro destacó que se llevó adelante "la renovación completa del cantero central" de la avenida, que quedó "hermoso para el disfrute de los vecinos, sumando además iluminación y arbolado".
Por su parte, Poletti sostuvo que "tal cual lo dice siempre el gobernador, cuando se administra con seriedad, la plata se gasta en lo que los vecinos necesitan. Y acá está otra promesa cumplida por el gobernador".
Accesibilidad y conectividad
El secretario de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, Marcelo Pascualón, destacó que "esta es una de las obras que forman parte del Acuerdo Capital y permitió recalificar y poner en valor el cantero central de una de las avenidas más importantes de la ciudad de Santa Fe".
El funcionario explicó que el proyecto priorizó la movilidad sustentable y la accesibilidad. "Se construyeron nuevas sendas para peatones, se acercaron las esquinas para garantizar accesibilidad universal y facilitar los cruces y, además, este corredor quedó integrado a la red de ciclovías existente, conectándose con las ciclovías de avenida Galicia, French y Gorriti", señaló.
Pascualón remarcó además que la intervención tendrá un impacto directo sobre el desarrollo urbano y comercial del sector. "La avenida se moderniza y también se revaloriza para quienes viven, trabajan y desarrollan actividades comerciales en esta zona. Seguramente toda esta inversión potenciará el crecimiento del comercio y la actividad económica del barrio", sostuvo.
Asimismo, destacó que el nuevo paseo fue concebido como un espacio de encuentro para la comunidad. "No sólo son lugares para caminar. También hay espacios para detenerse, sentarse y disfrutar, con equipamiento urbano de primera calidad e iluminación LED de punta a punta, que hace muy placentero realizar actividades incluso durante la noche", agregó.
Un corredor renovado para la comunidad
La inauguración estuvo acompañada por una jornada abierta al público que reunió propuestas recreativas, culturales, deportivas y de promoción de la salud para celebrar la recuperación de este espacio emblemático de la ciudad. En ese marco, el gobernador y el intendente plantaron dos jacarandás que pasarán a formar parte del arbolado de este renovado sector de la capital provincial.
Durante la tarde, vecinos y familias participaron de experiencias vinculadas con los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, estaciones de realidad virtual, simuladores, mini golf, fútbol tenis, videojuegos, una feria de emprendedores, puestos gastronómicos e inflables para las infancias.
También se desarrollaron campañas de educación vial, promoción ambiental, vacunación y prevención en salud. La programación artística incluyó la presentación del Payaso Califleto y una clase abierta de ritmos.
Participaron además el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la vocera del Gobierno de la Provincia, Virginia Coudannes; el subsecretario de Transporte, Jorge Henn; la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín; el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci; la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo; el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile; el diputado provincial José Corral; junto a funcionarios provinciales y municipales, concejales y vecinos que participaron de la inauguración del renovado paseo.