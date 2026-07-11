Santa Fe cuidad

Pullaro inauguró la renovación de Aristóbulo del Valle y destacó la inversión en obra pública

La Provincia habilitó la remodelación integral del cantero central entre Galicia y Gorriti, una intervención financiada a través del Acuerdo Capital que busca mejorar la movilidad, la seguridad y los espacios de encuentro para los vecinos de la ciudad de Santa Fe.