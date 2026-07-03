En vísperas de la celebración por el Día de la Independencia, la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Amigos de la Av. Aristóbulo del Valle (ACAV) inauguró la nueva iluminación del “Puente de la Independencia Argentina”, más conocido como Puente Negro. El emblemático enlace ferroviario es el ingreso al Centro Comercial a cielo abierto y se erige como un espacio representativo de la avenida, del barrio y de la ciudad.
Se inauguró la nueva iluminación del Puente Negro en avenida Aristóbulo del Valle
El emblemático enlace ferroviario es el ingreso al Centro Comercial a cielo abierto. Su verdadero nombre es “Puente de la Independencia Argentina”. El 9 de julio se celebrará el Día de la Independencia en la avenida.
“Esto es lo que nos pide la gente: trabajo en equipo. Junto al senador, a la Asociación de Comerciantes, el municipio y la provincia. No nos olvidemos que estamos próximos a inaugurar la reforma de Aristóbulo del Valle de Galicia hasta Gorriti”, aseguró el intendente Juan Pablo Poletti. “Gracias a este esfuerzo mancomunado y al trabajo en equipo el Puente Negro, un punto de referencia en la ciudad, se ve nuevamente iluminado”, agregó.
Esta nueva iluminación también busca potenciar el comercio, mejorar la seguridad, y embellecer una de las arterias más importantes de la ciudad.
En este sentido, el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, expresó: “Sabemos lo emblemático que es el Puente Negro para la ciudad de Santa Fe y lo importante que es el comercio en la ciudad, que es el principal empleador en Santa Fe. Esta iluminación embellece el entorno donde está Aristóbulo del Valle que es la avenida comercial por excelencia. Cuando los comerciantes se agrupan y empujan para que la avenida esté mejor y nos proponen esto, por supuesto dijimos que sí”.
Georgina Giay, presidenta de ACAV, reiteró su agradecimiento por las tareas realizadas y agregó: “Es una puesta en valor del puente que para nosotros es un ícono de Aristóbulo del Valle. Tenerlo de esta forma nos alegra muchísimo por eso estamos eternamente agradecidos tanto a Paco como al Intendente Poletti por habernos acompañado en este proyecto y en esta idea tal vez es un poco alocada pero yo creo que es un granito de arena para la ciudad, embellece y suma muchísimo”.
Día de la Independencia
La fecha patria se celebrará el jueves 9 de 9 a 19, en Avenida Aristóbulo del Valle entre Huergo y Avenida Galicia, con una gran jornada patriótica para toda la comunidad.
La jornada comenzará con el tradicional Te Deum en la Parroquia Nuestra Señora del Luján. A las 10 se realizará el acto oficial por el Aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, con la participación del historiador Pepi Candia y la entonación del Himno Nacional a cargo de Romeo González.
A partir del mediodía se realizarán actividades conmemorativas, habrá tres escenarios con música folklórica, danzas tradicionales, y espectáculos para las infancias y las familias. Además habrá feria de emprendedores, patio de comidas, y descuentos en comercios.