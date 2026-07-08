Seguridad vial en Santa Fe

Ya se colocan los nuevos puentes peatonales para atravesar el zanjón de Aristóbulo del Valle

Cobran forma las tres nuevas estructuras de hormigón en reemplazo de las viejas pasarelas peatonales. La obra también contempla cruces seguros, nuevas garitas de colectivos y señalización. El municipio prevé finalizar los trabajos a mediados del próximo mes.