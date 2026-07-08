Avanza la obra de colocación de los nuevos puentes peatonales sobre el conocido como “zanjón de la muerte”, por avenida Aristóbulo del Valle al norte de la ciudad de Santa Fe. La intervención de la Municipalidad reemplaza a las antiguas estructuras metálicas que en su momento habían colocado los propios vecinos y que presentaban un avanzado deterioro.
Ya se colocan los nuevos puentes peatonales para atravesar el zanjón de Aristóbulo del Valle
Cobran forma las tres nuevas estructuras de hormigón en reemplazo de las viejas pasarelas peatonales. La obra también contempla cruces seguros, nuevas garitas de colectivos y señalización. El municipio prevé finalizar los trabajos a mediados del próximo mes.
Ahora ya toman forma tres nuevos puentes de hormigón, junto a una serie de obras destinadas a mejorar la seguridad de peatones y usuarios del transporte público.
El intendente Juan Pablo Poletti recorrió los trabajos y destacó que la iniciativa surgió a partir de los reclamos de los vecinos durante las reuniones de distrito. "Tal cual lo habíamos anunciado, un poco de lo que sale de estos encuentros, de escuchar a los vecinos y a las vecinales. Esto era una problemática: puentes peatonales que estaban totalmente obsoletos, peligrosos y con cruces inseguros. Se tomó la decisión, se licitó la obra y hoy ya está en ejecución", afirmó.
El mandatario explicó que fueron retirados 5 puentes y reemplazados por 3 nuevas estructuras de hormigón, diseñadas con mayor accesibilidad. “Son seguros, con el ancho necesario para el paso de sillas de ruedas. Además, se van a agregar cinco cruces peatonales seguros que coinciden con las bocacalles y 8 garitas de colectivo para garantizar no solo el cruce de la avenida, sino también una espera en condiciones dignas", sostuvo.
Los tres nuevos puentes están siendo colocados en los sectores considerados de mayor circulación peatonal, en la intersección de Aristóbulo del Valle con: La Esmeralda, Los Pinos y Los Cedros.
El intendente agregó que los nuevos puentes fueron concebidos como estructuras desmontables. “Escuchamos a las vecinales Alto del Valle y La Esmeralda y a quienes transitan todos los días por este lugar. Los puentes anteriores estaban prácticamente a punto de caerse. Decidimos hacer esta inversión y, además, son puentes desmontables: si en el futuro se ejecuta otra obra importante en el sector, podrán retirarse y reutilizarse en otro punto de la ciudad”, indicó el mandatario.
Cuándo se inauguran
Por su parte, el director ejecutivo del Programa Urbano Integral del municipio, Marcelo Alico, precisó que la intervención completa estará terminada en poco más de un mes. “El plazo de ejecución es de 60 días y estimamos que a mediados del mes que viene estará concluida. En unos 35 o 40 días vamos a estar inaugurando la obra completa, no solamente los puentes, sino también las garitas y toda la señalización horizontal y vertical de la zona”, detalló.
El funcionario recordó que las estructuras anteriores presentaban un importante deterioro. “Los cinco puentes que se sacaron estaban en muy mal estado. A partir de un trabajo conjunto entre distintas áreas de la Municipalidad se definieron los lugares estratégicos para ubicar los nuevos puentes, junto con las garitas de colectivo y las sendas peatonales”, dijo.
La inversión municipal asciende a 75 millones de pesos, e incluye además la instalación de elementos de protección para los peatones. “Cada puente va a contar con ‘bolardos’ en los costados para brindar mayor seguridad a quienes esperan para cruzar cuando el semáforo está en rojo”, indicó Alico.
Lo que falta ahora son tareas de hormigonado (sobre la estructura de los puentes), la colocación de las barandas y todas la tareas complementarias.
También se están instalando nuevas garitas de colectivos en los tres mismos cruces que los puentes, mientras que otras 5 serán ubicadas en sectores estratégicos definidos por el área de Movilidad del municipio, completando una intervención que busca hacer más seguro el tránsito peatonal a lo largo de este tramo de la avenida.
Cada estructura cuenta con un ancho útil de 1,50 metros y está conformada por una combinación de metal y hormigón armado. La intervención la lleva adelante la empresa Prosaco, adjudicataria de la licitación.
Intervención integral
Poletti remarcó, asimismo, que la obra forma parte de un plan más amplio de recuperación de avenida Aristóbulo del Valle, donde ya se ejecutaron mejoras en el cantero central entre Galicia y Gorriti.
“Sin lugar a dudas, son obras integrales que mejoran la seguridad y la convivencia vial. Ya pusimos en valor el cantero central, incorporando bancos y una bicisenda para que haya lugares de encuentro. Ahora avanzamos con estos cruces seguros y las nuevas garitas, pensando en una ciudad más accesible”, señaló.