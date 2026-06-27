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Luego de su puesta en valor, quedó inaugurada la avenida J.J. Paso en la ciudad de Santa Fe

La obra, financiada por la provincia, transforma un importante corredor urbano en un espacio peatonal seguro y accesible, con diversas actividades para vecinos.

El secretario provincial de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; el gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.El secretario provincial de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; el gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.
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En el marco del Acuerdo Capital, el gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro, inauguró este sábado la puesta en valor integral de la avenida Juan José Paso en la ciudad de Santa Fe. La obra fue financiada por el Gobierno Provincial y proyectada por la Municipalidad de Santa Fe con el objetivo de recuperar uno de los corredores urbanos más importantes de la ciudad, mejorando la accesibilidad, la seguridad y la calidad del espacio público.

Durante la jornada, cientos de vecinos pudieron disfrutar del sector intervenido, que se convirtió en un gran espacio peatonal y se desplegaron distintas propuestas para todas las edades. Entre ellas se destacaron experiencias inmersivas vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: simuladores, realidad virtual, estación de arte, mini golf, fútbol tenis y un punto de videojuegos. Además, los vecinos pudieron conocer a Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos.

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Participaron también de la actividad el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la diputada nacional Gisela Scaglia; la vocera provincial Virginia Coudannes; el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; el diputado provincial, José Corral; el secretario provincial de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; y el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile; entre otras autoridades.

inauguración jj paso pullaro scaglia polettiEn el marco del Acuerdo Capital se inauguró este sábado la puesta en valor integral de la avenida Juan José Paso en la ciudad de Santa Fe.

Detalles de la obra

La intervención urbana abarcó un total de 870 metros entre Zavalla y 1° de Mayo. Los trabajos incluyeron la readecuación de bocas de tormenta, construcción de rampas accesibles, colocación de nuevas losetas, cestos de residuos, bicicleteros, mobiliario urbano y luminarias. También se desarrolló un importante plan de forestación sobre el cantero central y obras complementarias para optimizar el drenaje pluvial en el sector cercano al estadio de Colón.

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La obra comenzó en febrero de 2025 y demandó una inversión provincial superior a los 1.441 millones de pesos. Su ejecución estuvo a cargo de la empresa Mundo Construcciones S.A. Con esta transformación, la avenida Juan José Paso incorpora mejores condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, mayor iluminación peatonal y nuevos espacios de permanencia y encuentro para los vecinos, consolidándose como un corredor urbano más seguro, inclusivo y amigable.

inauguración jj paso pullaro scaglia polettiLa obra comenzó en febrero de 2025 y demandó una inversión provincial superior a los 1.441 millones de pesos.

Aniversario de El Alero Coronel Dorrego

Seguidamente, el gobernador, junto con la ministra de Cultura, Susana Rueda, y el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, participó de los festejos por el 10° aniversario de El Alero Coronel Dorrego, inaugurado 5 de junio de 2016. Su nacimiento trajo la propuesta de un nuevo espacio ciudadano, comunitario, de convivencia, libertad y aprendizaje. Como proyecto sociocultural, fue planificado hace una década por los equipos de los ministerios de Innovación y Cultura y de Desarrollo Social, en el marco del Plan Abre.

Para celebrar su primera década, El Alero abrió sus puertas con una jornada recreativa en todos sus espacios: pista de baile, juegos de patio y una serie de actividades de producción colectiva: elaboración de galletitas espiral, el periódico del Alero, mantas para dar la bienvenida al mundo, bordado de manteles de celebración, set de filmación con mini entrevistas y producción de piñatas y bonetes.

El cierre musical estuvo a cargo de la banda de chamamé ‘Elegidos Chamamé’, y ‘Gulubú Rock’, banda rosarina que reversiona los clásicos de María Elena Walsh con ritmos de salsa, pop, ska, cumbia y rock and roll.

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