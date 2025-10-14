Acuerdo Capital

Habrá desvíos de tránsito por las obras de la avenida J.J. Paso de la ciudad de Santa Fe

Desde este martes y hasta la finalización de las tareas, se realizará un desvío de tránsito en el tramo comprendido entre calle San Lorenzo y la rotonda conocida como Boca del Tigre, frente al club Colón. También habrá cambios en los recorridos de colectivos que circulan por la zona.