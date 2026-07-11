El sistema portuario público de Santa Fe consolidó durante el primer semestre del año un marcado proceso de recuperación, impulsado por la reactivación de las operaciones logísticas, nuevas estrategias comerciales y una política provincial orientada a fortalecer la infraestructura y la competitividad.
El sistema portuario santafesino registró un semestre récord en movimiento de carga
Las terminales y la Zona Franca Santafesina consolidan un período de marcada recuperación, con marcas históricas en movimiento de contenedores y volúmenes de carga exportable, posicionando a la provincia como un nodo estratégico.
En conjunto, las terminales concesionadas por la Provincia movilizaron más de 2,8 millones de toneladas de carga entre enero y junio, con registros históricos tanto en movimiento de contenedores como en volúmenes exportables.
Los resultados responden a la estrategia impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, con el objetivo de consolidar a Santa Fe como un nodo logístico de referencia para el comercio nacional e internacional.
En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que “Santa Fe está rumbo a convertirse en el canal logístico de un país más conectado”. Explicó que la Provincia impulsa un plan integral de desarrollo logístico, promueve herramientas como Exporta Simple y adecua normas para que “la opción más conveniente para producir y exportar sea salir por Santa Fe”.
El ministro agregó que fortalecer la competitividad de la producción y del sistema portuario constituye una prioridad de la gestión.
"Concebimos a la logística como un pilar estratégico para el desarrollo de toda la provincia", señaló. En esa línea, destacó que las inversiones en infraestructura, como el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, forman parte de una planificación destinada a potenciar la actividad portuaria y ampliar el transporte multimodal de contenedores y de cargas vinculadas a la minería.
"Santa Fe tiene condiciones para transformarse en la plataforma logística de minerales como el litio, el cobre sanjuanino o productos provenientes de Brasil", resumió.
Puerto Rosario
El Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) fue el principal impulsor del crecimiento del sistema. Entre enero y junio movilizó 2.156.428 toneladas, un 48 % más que en igual período de 2025 y el mejor desempeño semestral de su historia.
Servicios Portuarios S.A. (Sepor) lideró las operaciones con 1.408.414 toneladas, un 72 % más que el año anterior. Por su parte, Terminal Puerto Rosario (TPR) movilizó 748.014 toneladas entre graneles y contenedores y alcanzó un récord de 58.631 TEUs, un 78 % por encima de 2025.
Puerto Santa Fe
La Terminal Agrograneles del Ente Administrador Puerto Santa Fe superó las 110.000 toneladas durante el semestre, consolidando la recuperación iniciada en 2025.
Tras el cese de los servicios de partido de maíz, el puerto reorientó su actividad hacia cooperativas y pequeños y medianos productores. Para el segundo semestre y 2027 prevé fortalecer las operaciones de comercio exterior y profundizar los vínculos comerciales con Uruguay.
Puerto Villa Constitución
La Terminal II embarcó 182.085 toneladas y consolidó su crecimiento exportador. El volumen representa un incremento del 34 % respecto de 2025, del 52 % frente a 2024 y multiplica por más de cinco la actividad registrada en 2023.
Puerto Reconquista
El Puerto Reconquista continúa diversificando sus servicios con eje en la actividad fluvial y náutica. Durante el semestre realizó 14 servicios de río, frente a cuatro en igual período de 2025, mientras que la capacidad de sus guarderías náuticas aumentó de 750 embarcaciones en 2024 a 1.200 en 2026.
Zona Franca Santafesina
La Zona Franca Santafesina también mostró un fuerte crecimiento gracias al aumento de la demanda de almacenamiento y servicios logísticos.
Durante el semestre movilizó un récord de 340.131 toneladas de cargas a granel, un 53,8 % más que en 2025 y tres veces el volumen registrado en 2022. El crecimiento estuvo impulsado por la consolidación del transporte fluvial, que pasó de no registrar actividad antes de 2025 a movilizar cerca de 188.000 toneladas.
También el movimiento de camiones alcanzó un máximo, con 12.997 ingresos y egresos frente a los 3.576 de 2022. A ello se sumó el “Operativo Palanquillas”, mediante el cual se movilizaron 52.000 toneladas de acero semielaborado y 1.792 camiones provenientes de las plantas de Gerdau y ArcelorMittal Acindar, consolidando a la Zona Franca como un eslabón estratégico de la logística industrial santafesina.