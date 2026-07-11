Con más de 2,8 millones de toneladas

El sistema portuario santafesino registró un semestre récord en movimiento de carga

Las terminales y la Zona Franca Santafesina consolidan un período de marcada recuperación, con marcas históricas en movimiento de contenedores y volúmenes de carga exportable, posicionando a la provincia como un nodo estratégico.