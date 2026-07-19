En lo que va de 2026, las terminales aéreas de la provincia expandieron sus despachos de mercadería y movimientos generales, destacándose el salto de Rosario, que incrementó un 80,99 % sus operaciones de comercio exterior en comparación con el mismo período de 2022.
Rosario impulsa el crecimiento de la logística aérea y fortalece el comercio exterior de Santa Fe
El crecimiento de las operaciones de carga internacional en el Aeropuerto rosarino impulsó la actividad logística de la provincia, que superó las 1.900 operaciones durante el primer semestre de 2026. Sauce Viejo también registró un incremento en su movimiento y consolidó la expansión del sistema aeroportuario santafesino.
La provincia reafirma así su rol estratégico en la logística de cargas y el comercio exterior mediante la articulación de infraestructura, producción y una mirada de desarrollo federal liderada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, subrayó: “La Hidrovía y los aeropuertos son engranajes de un mismo motor enfocado en el desarrollo de la economía real, ya que detrás de cada vuelo y cada carga hay empleo local, inversión y pymes que encuentran futuro en una provincia que se proyecta al mundo con eficiencia y visión moderna”.
Rosario: consolidación exportadora y salto histórico
El Aeropuerto Internacional Rosario (ROS) ratificó su liderazgo en el comercio exterior regional al concretar 1.133 operaciones de carga internacionales durante el primer semestre. Esta cifra representa una suba del 16,44% en comparación con 2024, un 32,51 % más que en 2023, y un incremento del 80,99 % respecto al primer semestre de 2022, cuando se habían registrado 626 despachos internacionales.
En cuanto al movimiento de aeronaves para sostener este flujo logístico, ROS registró 4.623 movimientos totales, divididos en 2.963 vuelos comerciales y 1.660 de aviación general, lo que marca un aumento del 17,99 % respecto a 2025 y un avance del 13,70 % frente a la primera mitad de 2022. Así, Rosario se consolida como la gran plataforma logística del sur provincial, vinculando de forma directa la producción regional con los principales centros de consumo del exterior y ofreciendo una alternativa competitiva frente a la centralización en Buenos Aires.
Sauce Viejo: Plataforma logística complementaria
Por su parte, el Aeropuerto Internacional Sauce Viejo realizó 809 operaciones de carga, compuestas por 779 nacionales y 30 internacionales, logrando un crecimiento del 25,82 % respecto a 2024 y un 72,13 % más que en 2023. Asimismo, la terminal santafesina contabilizó 2.046 movimientos de aeronaves totales, reflejando una suba interanual del 9,65 %. La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, señaló: “Los números muestran que la terminal capitalina comienza a proyectarse con fuerza como una base emergente para operaciones vinculadas a la actividad productiva del centro-norte”.
Casos de éxito: Autopartes y el programa Exporta Simple
El crecimiento de las operaciones de carga responde a una política provincial de logística integrada potenciada por herramientas como el programa Exporta Simple, diseñada para que las empresas operen de manera ágil y directa evitando pasar por Ezeiza. Esta optimización de la infraestructura aérea local se traduce en casos concretos de competitividad industrial, como las operaciones de exportación de autopartes despaletizadas desde la región, las cuales lograron una sustancial ganancia en tiempos de tránsito y permitieron una reducción del 30 % en los costos de flete logístico.
En sintonía con esta eficiencia en el mercado doméstico, el pasado 6 de mayo se completó con éxito un operativo de alta complejidad para el traslado de 1.100 pollitos vivos provenientes de San Genaro. Las aves realizaron el tránsito Rosario-Aeroparque-Neuquén a través de Aerolíneas Argentinas, coordinado por la empresa de envíos domésticos Jetpaq. Gracias a la sincronización de la cadena, el cargamento arribó en la misma jornada con una tasa de supervivencia del 100 %, demostrando la capacidad de las terminales para sostener cadenas productivas sensibles de la avicultura nacional.
Para dimensionar el impacto global de la actividad, Rosario concentró el 58,3 % de las operaciones de carga de la provincia, destacándose por su perfil enfocado exclusivamente en mercados internacionales, cuyas operaciones crecieron el mencionado 80,99 % en cuatro años. En total, entre ambas terminales se superaron los 6.660 movimientos de aeronaves comerciales y generales, consolidando un ecosistema aéreo dinámico y eficiente.
Al respecto, Puccini concluyó que “herramientas como Exporta Simple y la articulación con operadores logísticos abren la cancha para que los productores de la región envíen su mercadería de carga directamente desde origen hacia destinos globales o domésticos, traduciéndose en empleo genuino, atracción de inversiones y mayor competitividad territorial”.