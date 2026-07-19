Transporte y conectividad

Rosario impulsa el crecimiento de la logística aérea y fortalece el comercio exterior de Santa Fe

El crecimiento de las operaciones de carga internacional en el Aeropuerto rosarino impulsó la actividad logística de la provincia, que superó las 1.900 operaciones durante el primer semestre de 2026. Sauce Viejo también registró un incremento en su movimiento y consolidó la expansión del sistema aeroportuario santafesino.