Más de US$ 57.000 millones

Proyectan un récord histórico de liquidación de divisas gracias al aporte conjunto del agro, la energía y la minería

La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que el ingreso de divisas por exportaciones de los complejos agroindustrial, minero y energético alcanzará los US$ 57.168 millones durante 2026. De concretarse, será el mayor registro de la historia y marcará un cambio estructural en el mercado cambiario argentino, con un segundo semestre que, por primera vez, superaría al primero en generación de dólares.