La economía argentina podría alcanzar en 2026 un hito histórico en materia de generación de divisas.
Proyectan un récord histórico de liquidación de divisas gracias al aporte conjunto del agro, la energía y la minería
La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que el ingreso de divisas por exportaciones de los complejos agroindustrial, minero y energético alcanzará los US$ 57.168 millones durante 2026. De concretarse, será el mayor registro de la historia y marcará un cambio estructural en el mercado cambiario argentino, con un segundo semestre que, por primera vez, superaría al primero en generación de dólares.
Según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la liquidación conjunta de los complejos agroindustrial, minero y energético se ubicaría en US$ 57.168 millones, superando el récord de US$ 56.722 millones registrado en 2022 y quedando muy por encima de los US$ 50.381 millones liquidados en 2025.
Es la primera vez que la BCR realiza una proyección consolidada de estos tres sectores estratégicos, reflejando una transformación que viene ganando fuerza en los últimos años: mientras el agro continúa siendo el principal generador de dólares, la expansión de la minería y, especialmente, de la producción energética vinculada a Vaca Muerta comienza a modificar la estructura del ingreso de divisas del país.
Un segundo semestre que rompería la lógica histórica
La principal novedad del informe radica en la distribución temporal del ingreso de dólares. Tradicionalmente, la mayor parte de las divisas ingresan durante el primer semestre, impulsadas por la comercialización de la cosecha gruesa.
Sin embargo, para 2026 se proyecta un escenario diferente. La BCR estima que entre julio y diciembre ingresarán US$ 29.793 millones, cifra superior a los US$ 27.375 millones previstos para el primer semestre.
De confirmarse esta tendencia, sería el mejor segundo semestre de toda la serie histórica y evidenciaría un cambio estructural en el mercado cambiario argentino.
La explicación está en el creciente peso de la minería y la energía, dos sectores cuya actividad exportadora no depende del calendario agrícola y que mantienen un flujo mucho más constante a lo largo del año. En consecuencia, el último trimestre dejaría de mostrar la fuerte caída estacional que históricamente acompañaba la finalización de la cosecha.
El agro seguirá siendo el principal generador de dólares
Pese al avance de los otros sectores, el complejo agroindustrial continuará aportando la mayor parte de las divisas. Para 2026 se proyecta una liquidación de US$ 34.897 millones, aunque la cifra representa una reducción cercana a los US$ 1.200 millones respecto de la estimación realizada en mayo, debido principalmente a una baja en los precios internacionales de exportación.
Durante el primer semestre del año el agro habría liquidado aproximadamente US$ 15.768 millones, un monto inferior al registrado en igual período de 2025.
La BCR atribuye esta diferencia a los cambios implementados el año pasado en materia de derechos de exportación, que incentivaron un adelantamiento de ventas y elevaron la base de comparación. No obstante, el informe sostiene que esa distorsión comenzó a corregirse entre abril y mayo de este año, con una normalización en los flujos comerciales y financieros del sector.
Minería y energía consolidan un nuevo motor exportador
La minería aparece como uno de los sectores de mayor crecimiento. Luego de exportar US$ 6.075 millones en 2025, las proyecciones indican que durante 2026 podría superar por primera vez los US$ 9.000 millones, representando más del 10% de las exportaciones argentinas.
El crecimiento se explica por la mejora de las cotizaciones internacionales del oro y la plata, junto con el fuerte avance del complejo del litio, tanto en precios como en volúmenes comercializados.
Los datos del primer cuatrimestre ya reflejan esa tendencia: el sector registró ingresos netos por comercio exterior de bienes por US$ 2.927 millones, un incremento del 88% respecto del mismo período del año anterior.
Por su parte, la energía continúa consolidándose como uno de los principales motores de generación de divisas gracias al desarrollo de Vaca Muerta.
La producción petrolera crecería un 16% durante 2026, alcanzando el mayor nivel de la historia argentina y superando incluso el récord de 1998. Actualmente, cerca del 70% del petróleo del país proviene de yacimientos no convencionales.
Ese crecimiento ya se refleja en el comercio exterior. Durante el primer semestre, la balanza energética registró un superávit récord superior a US$ 6.987 millones, con un aumento interanual del 87%. Las exportaciones de combustibles y energía habrían superado los US$ 8.118 millones, mientras que las importaciones se mantienen en los niveles más bajos de las últimas dos décadas.
Las perspectivas para el resto del año también son alentadoras. Las exportaciones energéticas podrían superar los US$ 14.400 millones, permitiendo alcanzar un superávit comercial superior a US$ 12.000 millones.
A ello se sumará la entrada en funcionamiento del oleoducto VMOS hacia finales de 2026, una obra que incrementará significativamente la capacidad exportadora de Vaca Muerta y contribuirá a sostener un flujo de divisas más estable durante todo el año.
En este contexto, la BCR considera que la creciente participación de la minería y la energía no solo fortalecerá el ingreso de dólares a la economía, sino que también reducirá la dependencia de la estacionalidad propia del agro, configurando un nuevo escenario para el mercado cambiario argentino.