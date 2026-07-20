Las personas físicas compraron entre junio de 2025 y mayo de 2026 U$S 42.907 millones, el 95,7% de los dólares que el sector agro exportador liquidó en el mismo período de tiempo que alcanzó la cifra de U$S 44.834 millones, de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Patria Grande en base a los datos oficiales que proporciona el Banco Central.
Los argentinos compraron casi la misma cantidad de dólares que liquidó el campo
Entre junio de 2025 y mayo de 2026 las personas físicas adquirieron U$S 42.907 millones, el 95,7% de las divisas que liquidó en el mismo período el sector agro exportador.
En el período de tiempo analizado, de acuerdo con el informe, la balanza energética (gas, electricidad y petróleo) más la minería liquidó ventas al exterior por U$S 20.011 millones, una cifra inédita en la historia argentina, empujado fuertemente por el aumento del precio internacional del petróleo como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
A estos sectores hay que sumarles las liquidaciones provenientes de las exportaciones argentinas por los servicios basados en la Economía del Conocimiento que superaron por primera vez los U$S 10.085 millones, registrando un crecimiento interanual del 11,7%.
Respecto al destino de los dólares que genera el comercio exterior argentino y los que ingresan por préstamos de los organismos financieros internacionales y bancos internacionales, el segundo es la formación de activos externos con U$S 38.516 millones y por turismo internacional U$S 9.683 millones.
Las proyecciones para las exportaciones argentinas totales en 2026 anticipan un récord histórico de entre USD 94.400 millones y USD 95.000 millones, impulsado sobre todo por un aumento de los ingresos originados en las exportaciones de energía y minería que en mayo de 2026 registró la marca mensual más alta de la historia con U$S 9.537 millones.