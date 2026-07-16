Segundo mes consecutivo

La industria santafesina volvió a retroceder en mayo: siete de cada diez sectores produjeron menos

Se retrajo 1,3% en términos interanuales y acumula una caída de 4,4% en el acumulado de los primeros cinco meses del año. La maquinaria agrícola tuvo una contracción de casi el 30% y acumula 7 meses de caídas consecutivas.