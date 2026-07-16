En mayo, la producción manufacturera santafesina cayó 1,3 % interanual y acumuló los primeros cinco meses del año una baja del 4,4 %. La retracción afectó al 71 % de las ramas de actividad y forma parte de un deterioro general iniciado a mediados del año pasado, con descensos interanuales en 8 de los últimos 12 meses.
La industria santafesina volvió a retroceder en mayo: siete de cada diez sectores produjeron menos
Se retrajo 1,3% en términos interanuales y acumula una caída de 4,4% en el acumulado de los primeros cinco meses del año. La maquinaria agrícola tuvo una contracción de casi el 30% y acumula 7 meses de caídas consecutivas.
En perspectiva histórica, el informe de coyuntura de la Federación Industrial de Santa Fe señala que “el índice de producción industrial de Fisfe correspondiente a mayo de 2026 se ubicó un 8,9 % por debajo del registro del mismo mes de 2023 y fue 14,3 % menor que el de 2022”.
En este escenario, uno de los sectores más golpeados por las políticas del gobierno nacional es el de la maquinaria agrícola. En mayo registró una caída de dos dígitos por séptimo mes consecutivo, lo que encendió las alarmas en una actividad clave para la economía santafesina. Con 533 empresas, el sector explica más del 45 % de la producción nacional de maquinaria agrícola, emplea de manera directa a unas 13 mil personas y está presente en 17 de los 19 departamentos provinciales.
Las ramas con mejor desempeño en mayo fueron la industria siderúrgica (+14,1 %), vehículos automotores (+13,1 %), molienda de oleaginosas (+9,4 %), productos lácteos (+4,8 %) y molienda de cereales (+4,6 %).
En cambio, la maquinaria agrícola registró la mayor caída interanual (-29,6 %), seguida por maquinaria de uso general (-11,2 %), autopartes (-10,8 %), carne vacuna (-10,8 %), prendas de vestir (-10,2 %), maquinaria de uso especial (-9,1 %), muebles y colchones (-6,7 %), manufacturas de plástico (-4,7 %), edición e impresión (-4,7 %), fiambres y embutidos (-4,6 %), carrocerías y remolques (-3,9 %), productos de metal y servicios de trabajo de metales (-2,4 %), productos metálicos para uso estructural (-1,3 %) y papel y productos de papel (-0,5 %).
El miércoles, el Indec informó que la utilización de la capacidad instalada de la industria fue del 58,4 % en mayo, 0,5 puntos por debajo del 58,9 % registrado en el mismo mes de 2025. El dato se dio pese al mayor nivel de actividad en energía y minería. A su vez, el consumo privado cayó 1,1 % interanual en junio y acumuló siete meses consecutivos de retrocesos.
Según el relevamiento del Indec, el sector más afectado es la metalmecánica, excluidos los automotores, con una utilización de la capacidad instalada del 38,7 %, casi diez puntos menos que un año atrás.
En alimentos y bebidas, la utilización de la capacidad instalada fue del 60 %, dos puntos porcentuales menos que en mayo de 2025, debido a la menor producción de carne vacuna y bebidas.