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Exportaciones santafesinas crecieron 28 % hasta mayo

Los primeros cinco meses del año sumaron U$S 7.580,5 millones, producto de un aumento de los volúmenes y, en menor medida, de los precios.

Fuerte baja de las exportaciones industriales en los primeros cinco meses del año. El LitoralFuerte baja de las exportaciones industriales en los primeros cinco meses del año. El Litoral
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Las exportaciones de bienes con origen en la provincia de Santa Fe sumaron los primeros cinco meses del año un valor de U$S 7.580,5 millones, un 28,1% más respecto del mismo período que el año pasado, que representan U$S 1.662,5 más, producto de un aumento del 26,1% de los volúmenes despachados y un 1,6% promedio de los precios internacionales.

Exportaciones con origen en la provinciaExportaciones con origen en la provincia

De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), el monto de las exportaciones de Productos primarios en los cinco primeros meses del año fue de U$S 1.095,8 millones, 33,3% más que en el mismo período de 2025; mientras que las manufacturas de origen agropecuario totalizaron U$S 5.918,0, que representan una suba de 31,5% en la comparación interanual.

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En tanto las exportaciones de Manufacturas de origen industrial sumaron U$S 504,2 millones, 8,4% menos que en igual período del año 2025 producto de una disminución de 18,4% de los volúmenes y un aumento de 12,3% de los precios. El valor exportado de Combustibles y energía fue de U$D 62,5 millones, un 32,2% más que el año pasado, producto de una disminución del 1,6% de los volúmenes exportados y un aumento de los precios de 34,4% como consecuencia de la disparada del precio del petróleo.

Grandes rubros de exportaciónGrandes rubros de exportación

Los dos rubros que más divisas ingresaron (casi el 70% del total) son Grasas y aceites con U$S 2.521,5 millones y Residuos y desperdicios de la industria alimenticia con U$S 2.414; seguido por Cereales con U$S 813,8 millones; Carnes U$S 552,6 millones; Productos lácteos U$S 243,4 millones; Semillas y frutos oleaginosos U$S 237,8 millones; Productos químicos y conexos U$S 168,5 millones; Máquinas y aparatos, material eléctrico U$S 133 millones y Productos de molinería U$S 87,3 millones.

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El principal producto exportado fue, una vez más, la Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, siguiendo en importancia Aceite de soja en bruto, incluso desgomado; Aceite de girasol en bruto; Carne bovina, deshuesada, congelada; y Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada.

Finalmente, India volvió a ser el principal destino de las exportaciones santafesina con una participación sobre el total de las ventas externas de 18,1% seguido por Brasil con el 6,6% de los envíos, China el 5,6%, Vietnam, Indonesia, Chile, Perú, Arabia Saudita, Egipto y Ecuador.

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