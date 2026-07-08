Las exportaciones de bienes con origen en la provincia de Santa Fe sumaron los primeros cinco meses del año un valor de U$S 7.580,5 millones, un 28,1% más respecto del mismo período que el año pasado, que representan U$S 1.662,5 más, producto de un aumento del 26,1% de los volúmenes despachados y un 1,6% promedio de los precios internacionales.
Exportaciones santafesinas crecieron 28 % hasta mayo
Los primeros cinco meses del año sumaron U$S 7.580,5 millones, producto de un aumento de los volúmenes y, en menor medida, de los precios.
De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), el monto de las exportaciones de Productos primarios en los cinco primeros meses del año fue de U$S 1.095,8 millones, 33,3% más que en el mismo período de 2025; mientras que las manufacturas de origen agropecuario totalizaron U$S 5.918,0, que representan una suba de 31,5% en la comparación interanual.
En tanto las exportaciones de Manufacturas de origen industrial sumaron U$S 504,2 millones, 8,4% menos que en igual período del año 2025 producto de una disminución de 18,4% de los volúmenes y un aumento de 12,3% de los precios. El valor exportado de Combustibles y energía fue de U$D 62,5 millones, un 32,2% más que el año pasado, producto de una disminución del 1,6% de los volúmenes exportados y un aumento de los precios de 34,4% como consecuencia de la disparada del precio del petróleo.
Los dos rubros que más divisas ingresaron (casi el 70% del total) son Grasas y aceites con U$S 2.521,5 millones y Residuos y desperdicios de la industria alimenticia con U$S 2.414; seguido por Cereales con U$S 813,8 millones; Carnes U$S 552,6 millones; Productos lácteos U$S 243,4 millones; Semillas y frutos oleaginosos U$S 237,8 millones; Productos químicos y conexos U$S 168,5 millones; Máquinas y aparatos, material eléctrico U$S 133 millones y Productos de molinería U$S 87,3 millones.
El principal producto exportado fue, una vez más, la Harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, siguiendo en importancia Aceite de soja en bruto, incluso desgomado; Aceite de girasol en bruto; Carne bovina, deshuesada, congelada; y Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada.
Finalmente, India volvió a ser el principal destino de las exportaciones santafesina con una participación sobre el total de las ventas externas de 18,1% seguido por Brasil con el 6,6% de los envíos, China el 5,6%, Vietnam, Indonesia, Chile, Perú, Arabia Saudita, Egipto y Ecuador.