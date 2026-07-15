En julio, la inflación en la provincia de Santa Fe fue del 1,7%, dos décimas por debajo del promedio nacional. En el primer semestre acumuló un alza del 17,1%, mientras que en los últimos doce meses llegó al 33,1%.
La inflación en Santa Fe fue del 1,7%, 2 décimas menos que la nacional
Acumuló 17,1% en el primer semestre del año y 33,9% los últimos doce meses. Alquileres y servicios representaron los aumentos más importantes del mes.
En junio, los mayores aumentos se registraron en Vivienda y servicios básicos (3%), Esparcimiento (2,5%), Atención médica y gastos de la salud (2,3%) y Otros bienes y servicios (2%). Les siguieron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%), Transporte y comunicaciones (1,5%), Alimentos y bebidas (1,3%), Educación (0,9%) e Indumentaria (0,8%).
El producto con la mayor suba en junio fue el tomate redondo (19,6%). También aumentaron el agua sin gas (4,3%), el queso sardo (4%), la harina de trigo (3,8%), la leche fresca (3,6%), las hamburguesas congeladas (3,3%), la papa y la leche en polvo (2,9% cada una), los fideos secos y el azúcar (2,6% cada uno).
Entre los productos que más bajaron se ubicaron la naranja (17,3%), la lechuga (9,4%), la banana (4,9%), la lenteja (2,7%), el tomate en conserva (1,7%), el pan y la yerba mate (1,3% cada uno). También descendieron los precios de todos los cortes de carne relevados por el Ipec, encabezados por el asado, con una baja del 1,3%.
Durante el primer semestre, el rubro con mayor incremento fue Vivienda y servicios básicos, que incluye alquileres y servicios públicos, con una suba del 22,1%. Le siguieron Educación (20,2%), Alimentos y bebidas (19,3%), Transporte y comunicaciones (16,7%), Atención médica y gastos de la salud (16,5%), Otros bienes y servicios (15,6%), Esparcimiento (12,5%) e Indumentaria (8,3%).