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La inflación en Santa Fe fue del 1,7%, 2 décimas menos que la nacional

Acumuló 17,1% en el primer semestre del año y 33,9% los últimos doce meses. Alquileres y servicios representaron los aumentos más importantes del mes.

La carne fue uno de los productos que bajó de precio en junio. XinhuaLa carne fue uno de los productos que bajó de precio en junio. Xinhua
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En julio, la inflación en la provincia de Santa Fe fue del 1,7%, dos décimas por debajo del promedio nacional. En el primer semestre acumuló un alza del 17,1%, mientras que en los últimos doce meses llegó al 33,1%.

En junio, los mayores aumentos se registraron en Vivienda y servicios básicos (3%), Esparcimiento (2,5%), Atención médica y gastos de la salud (2,3%) y Otros bienes y servicios (2%). Les siguieron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%), Transporte y comunicaciones (1,5%), Alimentos y bebidas (1,3%), Educación (0,9%) e Indumentaria (0,8%).

Índice de precios al consumidorÍndice de precios al consumidor

El producto con la mayor suba en junio fue el tomate redondo (19,6%). También aumentaron el agua sin gas (4,3%), el queso sardo (4%), la harina de trigo (3,8%), la leche fresca (3,6%), las hamburguesas congeladas (3,3%), la papa y la leche en polvo (2,9% cada una), los fideos secos y el azúcar (2,6% cada uno).

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Entre los productos que más bajaron se ubicaron la naranja (17,3%), la lechuga (9,4%), la banana (4,9%), la lenteja (2,7%), el tomate en conserva (1,7%), el pan y la yerba mate (1,3% cada uno). También descendieron los precios de todos los cortes de carne relevados por el Ipec, encabezados por el asado, con una baja del 1,3%.

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Durante el primer semestre, el rubro con mayor incremento fue Vivienda y servicios básicos, que incluye alquileres y servicios públicos, con una suba del 22,1%. Le siguieron Educación (20,2%), Alimentos y bebidas (19,3%), Transporte y comunicaciones (16,7%), Atención médica y gastos de la salud (16,5%), Otros bienes y servicios (15,6%), Esparcimiento (12,5%) e Indumentaria (8,3%).

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