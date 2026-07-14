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La inflación de junio en Argentina volvió a bajar y rompió la barrera del 2%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 1,9%. Ya acumula 16,8% en lo que va del año.

La cifra mantuvo la tendencia del mes pasado. Imagen generada con inteligencia artificial.La cifra mantuvo la tendencia del mes pasado. Imagen generada con inteligencia artificial.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) brindó este martes los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de junio en Argentina.

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Según las cifras oficiales, la inflación del mes pasado se ubicó en %, manteniendo una leve tendencia bajista y llegando a acumular un total de % a nivel anual.

Indec.Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En base a la comparación interanual, siguen siendo valores más elevados que en el 2025. El junio pasado había registrado 1,6% de inflación.

Cabe recordar que el IPC es el indicador definitivo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tomará para habilitar formalmente los trámites de recategorización del Monotributo.

arcaAgencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El detalle por categoría

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos. Los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público.

La división con mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

En las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras y en Pan y cereales. En GBA, Noreste y Patagonia la mayor incidencia fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos registrados en Electricidad y Alquileres. Además, en Noreste, aumentó el gas en garrafa, y en GBA las expensas.

La comparativa previa

La inflación de junio en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,8 por ciento, y acumuló un avance del 16% en el primer semestre del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

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De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,6% en el sexto mes del año, 0,5 puntos porcentuales por debajo de mayo (33,1%).

La inflación en territorio porteño bajó en junio 0,3 puntos porcentuales frente a mayo (2,1%), continuando la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde abril, cuando descendió del 3% para ubicarse en 2,5%, y quebró el 2% después de nueve meses, ya que el último dato por debajo de ese umbral fue en agosto del 2025 cuando marcó 1,6%.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de junio respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que en conjunto aportaron 1,40 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

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