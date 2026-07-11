El Gobierno nacional presentó el Programa Financiero 2026-2027 con el objetivo de mostrar al mercado que cuenta con herramientas para afrontar los vencimientos de deuda previstos para los próximos años. El anuncio incluyó un detalle de las obligaciones de capital e intereses y las fuentes de financiamiento previstas para cumplir con esos compromisos.
Programa Financiero 2026-2027: cómo el Gobierno busca pagar la deuda y cuáles son los desafíos
El economista Germán Rollandi analizó los instrumentos previstos por el Ejecutivo, como refinanciaciones, emisiones y compra de divisas, y advirtió sobre los puntos de mayor incertidumbre.
En este marco, el economista Germán Rollandi explicó que la intención central fue transmitir previsibilidad frente al escenario financiero. “El gobierno quiso despejar el panorama, bajar la incertidumbre y decirle al mercado: ‘Tengo todo cubierto con todos los instrumentos que yo necesito para pagar la deuda de lo que resta 2026 y todo 2027’”, señaló.
Refinanciación
Según Rollandi, uno de los puntos principales del programa es la estrategia de pagar los intereses y refinanciar el capital de la deuda mediante nuevas colocaciones. “El gobierno planteó un objetivo: voy a pagar los intereses, refinanciar el capital de la deuda, ya sea con nuevos tenedores o con los mismos tenedores de deuda”, explicó.
Entre las herramientas contempladas aparece la compra de dólares, aunque el especialista aclaró que no sería una medida obligatoria. “El gobierno dijo: ‘Tengo posibilidades de salir a emitir, pero es una opción, no una necesidad’, lo puso ahí como diciendo: ‘En caso de que las otras fuentes de financiamiento que tengo previstas no alcancen, puedo llegar a evaluar la necesidad de salir’”, detalló.
Además, Rollandi mencionó que el programa no incluye de manera explícita el swap con Estados Unidos, una herramienta utilizada durante 2025. “No sabemos qué nos va a pedir, no está puesto, pero también es un asterisco fuera del cuadro planteando: en caso de que necesitemos está, podemos llamar al gobierno norteamericano”, indicó.
Privatizaciones, emisiones y vencimientos
Otro de los pilares del plan financiero está relacionado con las privatizaciones y las emisiones de deuda en el mercado local. El economista señaló que se esperan obtener ingresos por la venta de empresas públicas y continuar con colocaciones para postergar vencimientos.
“El gobierno ya descarta que va a tener alrededor de 2.300 millones de dólares por privatizaciones. Viene medio lento ese aspecto, pero confían en que sobre todo el año que viene, donde se planean incorporar 15.500 millones de dólares, se puedan vender algunas empresas públicas”, afirmó.
En cuanto a las emisiones, explicó que el Ejecutivo busca trasladar vencimientos hacia adelante para reducir la presión financiera en el corto plazo. “Ahora va a tratar de hacer lo mismo con los vencimientos en dólares. Obviamente la idea es que las elecciones no sean un factor que genere incertidumbre”, sostuvo.
Rollandi recordó que en los próximos días comienzan vencimientos importantes y que el Gobierno prepara nuevas herramientas para refinanciar esas obligaciones. “La idea es preparar un menú para poder patear esos vencimientos más adelante del año 2027”, agregó.
Superávit fiscal y acumulación de reservas
Uno de los puntos más sensibles del programa, según el economista, es la sostenibilidad del superávit fiscal y la capacidad de generar divisas. Rollandi advirtió que la situación fiscal enfrenta dificultades por la caída de la recaudación.
“Ese es el punto más flaco de este programa. Hoy el gobierno está con ese superávit fiscal, llamémosle atado con alambre”, señaló. Además, explicó que “la recaudación en los primeros seis meses del año está cayendo un 7% real”, con una baja en impuestos vinculados al nivel de actividad.
Otro aspecto clave será la compra de dólares prevista por el Gobierno. Según Rollandi, el objetivo oficial es adquirir unos 11.600 millones de dólares entre este año y el próximo, aunque existen factores que podrían complicar ese escenario.
“Compra de dólares es el segundo punto con interrogantes de este plan financiero, porque el gobierno planea comprar entre este año y el año que viene alrededor de 11.600 millones de dólares”, explicó.
En ese sentido, mencionó la mayor demanda de moneda extranjera, la menor liquidación del sector agropecuario y la evolución del tipo de cambio como variables a seguir. “Parece que ahí va a haber tensiones importantes. A lo mejor no tanto durante este año, pero sí a principio del año que viene es donde vamos a notar una escasez de divisas junto con mayor demanda de particulares”, analizó.
El objetivo de llegar al grado de inversión
Más allá de los desafíos inmediatos, Rollandi destacó que el Gobierno plantea una meta de largo plazo: que Argentina alcance el grado de inversión durante una eventual segunda gestión.
“El gobierno está planteando un escenario ambicioso para ya pensando en una reelección”, afirmó. Sin embargo, aclaró que alcanzar ese objetivo no depende únicamente de las decisiones oficiales, sino también de la evolución del mercado financiero y la confianza internacional.
El economista concluyó que el programa busca evitar que el calendario electoral incremente la incertidumbre, aunque todavía existen variables abiertas. “Es una plataforma de cara a lo que se viene en 2027, con un escenario donde empieza a haber dudas. Si el gobierno reelige o no reelige, si la actividad repunta y eso le facilita las elecciones o no repunta y seguimos en este escenario”, finalizó.