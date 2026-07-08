El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe dictó el decreto de actualización de los montos de los Impuestos Inmobiliario Rural así como Urbano y Suburbano, de acuerdo a lo establecido en la Ley Tributaria 2026, que lleva el número 14.426.
Fijaron los aumentos de las últimas cuotas del año del Impuesto Inmobiliario de Santa Fe
En el caso del Rural será del 14,02% y el Urbano y Suburbano es del 16,14%. Los incrementos no alcanzan a aquellos contribuyentes que saldaron ya el año.
Se trata de la actualización de las cuotas 4 a 6 de ambos tributos y el aumento no alcanza a los contribuyentes que realizaron el Pago Total anual previsto también en dicha norma.
El incremento del Impuesto Inmobiliario Rural para el segundo semestre fue del 14,02% y en el caso del Urbano y Suburbano del 16,14%.
En el Artículo 1° de la Ley N° 14426 se estableció un incremento adicional en las cuotas 4 a 6/2026 del Impuesto Inmobiliario Rural, hasta un porcentaje equivalente a la variación porcentual acumulada entre el 1º de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 del Índice de Productos Agropecuarios correspondiente al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del Sistema de Índice de Precios Mayoristas (SIPM) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esa combinación surge el 14,02 de incremento.
En el Artículo 2° de la Ley Tributaria dispone un incremento adicional en las cuotas 4 a 6/2026 del Inmobiliario Urbano y Suburbano, el que consistirá en la aplicación de un índice conformado por el 50% de la variación porcentual acumulada entre el 1º de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el 50% de la variación porcentual acumulada entre el 1º de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). Esta fórmula marcó un incremento del 16,14%.
La primera parte de la Ley Tributaria está dedicada al Impuesto Inmobiliario, tributo cuyo monto recaudado se divide en partes iguales entre la administración provincial y el municipio donde está radicado en inmueble.
En los cinco primeros del año, la recaudación total de Inmobiliario informada por el Ministerio de Economía fue de $119, 6 mil millones, que es 2,15% de los ingresos del Estado santafesino. El principal tributo recaudador provincial es Ingresos Brutos (25,66%) de la masa total de recursos.
Agencia de Desarrollo Tecnológico
El gobierno provincial creó la Unidad Ejecutora Agencia de Desarrollo Tecnológico con dependencia directa del Poder Ejecutivo, como órgano de aplicación a cargo de la proyección, diseño, gestión, adjudicación y ejecución contractual de los procedimientos emergentes de aplicación de la Ley Nº 14425 que creó la Red de Conectividad e Infraestructura Tecnológica.
En el mismo decreto designa a Florencia Romina Gianfelici como directora provincial y responsable de la agencia.