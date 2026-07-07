El martes 30 de junio, con sello de Mesa de Entradas a las 10.10, el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe dejó en las cámaras legislativas la Cuenta de Inversión 2025 en los plazos establecidos por la Constitución provincial y la Ley 12.510, de Administración, Eficiencia y Control del Gasto.
Santa Fe: la Cuenta de Inversión 2025 ya está para el análisis legislativo
Fue remitida por el Poder Ejecutivo en el último día de junio como lo establece la Constitución. En dos cuerpos con más de 1400 páginas se sintetiza lo ejecutado en el último año por la administración provincial.
Es el documento constitucional de carácter renditivo, elaborado por la Contaduría General de la Provincia y que refleja la ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos que fuera sancionado mediante la Ley N.º 14.385 para el año 2025.
Es el Mensaje N° 019 del Poder Ejecutivo que se presenta en forma digital "dando cumplimiento a lo establecido por el Decreto Nro. 400 del 19 de marzo de 2024, el cual aprueba el programa de Despapelización de la Administración Pública, tendiente a la consolidación de prácticas administrativas que reduzcan sustancialmente el uso del papel en la Administración Pública Central y Descentralizada.
Se trata de 1482 páginas de información dando cuenta de la ejecución presupuestaria del año pasado.
El artículo 107 de la Constitución santafesina que fija las atribuciones del Poder Ejecutivo, marca en el inciso 11 que presenta a la Legislatura antes del 31 de octubre de cada año, el proyecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Provincia y de las entidades autárquicas; y en el siguiente "presenta anualmente a la Legislatura la cuenta de inversión del ejercicio anterior". El artículo 94 de la Ley de Administración ordena presentar la Cuenta de Inversión el 30 de junio del año siguiente.
El mensaje a Legislatura lleva las firmas del gobernador, Maximiliano Pullaro, y del ministro de Gobierno, Fabián Bastia. En tanto, la Cuenta de Inversión fue firmada por Luciana Tombolato de la Contaduría General de la Provincia.
Algunos datos
"En materia institucional, el acontecimiento más significativo del período fue la reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe", destaca el informe.
"En el ejercicio 2025 la gestión presupuestaria de la Administración Provincial alcanzó un resultado económico de $ 1.107.617.669.347,64 y un resultado financiero de $ 8.586.310.131,10, ambos de signo positivo. Cabe señalar que, a los fines de permitir la consolidación de la ejecución presupuestaria de la Administración Provincial las contribuciones figurativas se consideran por su valor devengado", reza el informe.
Acota que "si observamos este resultado económico por nivel institucional, la Administración Central obtuvo un resultado positivo de $ 1.355.885.117.483,71, con igual signo fue el resultado de los Organismos Descentralizados por $ 45.665.525.041,10, en tanto que el resultado económico de las Instituciones de Seguridad Social fue negativo por $ 293.932.973.177,17".
También resumen marcando que "los ingresos corrientes de la Administración Provincial para el período 2024-2023 han tenido un incremento del 191,1 %, mientras que los gastos corrientes crecieron un 169,3 % en el mismo período. Respecto al período 2025-2024 el incremento de los ingresos corrientes fue del 51,5 % mientras que los gastos corrientes crecieron un 52,0 %. El crecimiento en los recursos corrientes a valores absolutos fue mayor al crecimiento de los gastos corrientes lo que implicó un aumento en el Resultado Económico del Ejercicio 2025 respecto al año anterior.
En lo que respecta a la cuenta capital, el incremento en los recursos para el periodo 2025-2024 fue de un 122,2 %. En relación a los gastos, durante el período 2025-2024 se produjo un incremento del 76,4 %, superior al registrado por el Gasto Corriente del 52,0%, en términos relativos"
Se informa que el nivel de ejecución de los recursos alcanzó el 96,3 % del crédito vigente para el año, mientras los gastos alcanzaron un nivel de ejecución del 80,2 % de los créditos autorizados.
Los recursos tributarios del ejercicio 2025 tuvieron un crecimiento en relación a la recaudación del ejercicio anterior. En el incremento de ingresos tributarios se destaca la incidencia de la variación del 47,9% de ingresos brutos y 41,1% de la coparticipación federal, representando ambos el 86,6 % de la recaudación tributaria. También se observa un incremento en los impuestos a los sellos, patente única sobre vehículos e impuesto inmobiliario del 90,8%, 60,9% y 100,3%, respectivamente.
Dentro de otros ingresos tributarios, se incluyen otros regímenes de coparticipación, el cobro de capital y venta de bonos recibidos por el Fallo de la Corte Suprema del ejercicio 2022, representando estos un 63,4 % de este subrubro, entre otros.
Con relación a las contribuciones a la seguridad social, la variación observada respecto al ejercicio anterior se explica por la política salarial a activos y pasivos.
En otro orden, los recursos de capital experimentaron un incremento del 122,2% respecto del año anterior. Se mantiene como principal componente la recaudación en concepto de Consenso Fiscal Ley Nro. 13.748 relativo a la compensación que recibió la provincia resultante de la eliminación del artículo 104º de Ley de Impuesto a las Ganancias y del aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque, la cual debe destinarse a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial en sus ámbitos urbanos o rurales, representando un 88,2 % del total de recursos de capital.
En los gastos corrientes, el incremento en el ejercicio 2025 de remuneraciones y prestaciones a la seguridad social fue de 50,2 % y un 46,5 % respectivamente, respecto al año anterior, producto de ajustes salariales de activos y pasivos. En relación al incremento en los gastos en concepto de rentas de la propiedad del 59,4 % se explica en mayor medida por la atención de los servicios de intereses vinculados a la emisión de títulos de la deuda pública en el marco de la Ley Nro. 14.245 y a la prima de emisión originada por la emisión de los títulos en el mercado internacional de capitales por Ley Nro. 14.409, entre otros.
Explica que el incremento del 88% en otros gastos corrientes, obedece principalmente a los premios de los juegos de azar correspondientes a la Lotería. Las transferencias corrientes, por su parte, muestran un incremento del 45,2 % que se explica fundamentalmente por la coparticipación a municipalidades y comunas, la asistencia a escuelas de enseñanza privada y comedores escolares, el Boleto Educativo Gratuito, ayuda sociales a personas, entre otros conceptos.
En cuanto a los gastos de capital, registró un aumento entre los años 2025 y 2024 del 76,4 % como consecuencia fundamentalmente de los incrementos en la inversión real directa del orden del 82,1% producto de la inversión en obras y del incremento en las transferencias de capital por aportes a Empresas y Sociedades del Estado, principalmente a Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M. y Aguas Santafesinas S.A., y subsidios a municipios y comunas para gastos de capital.
Tácita
Entre las atribuciones de la Legislatura, en tanto, artículo 90, está la de fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos y en el siguiente le ordena aprobar o desechar anualmente la Cuenta de Inversión.
En los hechos, desde 1983, la Legislatura aprobó -tácitamente- todas las Cuentas de Inversión de los sucesivos gobiernos porque nunca las consideró en reuniones de las comisiones de Presupuesto de las Cámaras. Desde el regreso del sistema democrática, nunca llegó al recinto legislativo el debate sobre la Cuenta de Inversión.