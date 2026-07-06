La participación de la provincia en el Régimen Nacional de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) en el ámbito de la gestión pública y fiscal de la República Argentina será uno de los temas centrales en la reunión de gabinete que presidirá este lunes Maximiliano Pullaro en Santa Fe. El encuentro está previsto a partir de las 14 en la Casa Gris.
Adhesión de Santa Fe al Reor, uno de los temas centrales en gabinete
Se trata del régimen nacional de compensación de deudas y acreencias entre Nación y provincias. La decisión se adoptó después de que la gestión de Maximiliano Pullaro resolviera aceptar los anticipos financieros de la Casa Rosada, por 400 mil millones de pesos.
La exposición estará a cargo del ministro de Economía, Pablo Olivares, y girará en torno a la decisión adoptada por el gobierno de Santa Fe a fines de junio, poco antes de que venciera el plazo de registro, que establecía la prórroga concedida por el gobierno central para dicho trámite.
Inicialmente, no estaba en los planes de la provincia adherir al citado régimen, puesto que Santa Fe no es "deudora" del gobierno nacional; al contrario, es acreedora, y se presumía que ingresar al REOR habilitaba a la Casa Rosada a cancelar sus obligaciones, por ejemplo, mediante bonos.
Sin embargo, el plano de análisis se modificó desde el momento en el que Santa Fe decidió aceptar anticipos financieros del Poder Ejecutivo Nacional. A partir de esos desembolsos, que constituirán "una deuda" para la provincia, Santa Fe intentará negociar el cobro de otras acreencias, como la correspondiente a sanear el déficit de Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Anticipos
Respecto de los anticipos financieros habilitados por Nación, se trata de un monto total de 400 mil millones de pesos, que se toman con el compromiso de ser devueltos a lo largo del corriente ejercicio.
Como informara El Litoral oportunamente, la provincia no tiene resuelto tomar tales adelantos en lo inmediato. Sin embargo, acepta analizar tal posibilidad para el mediano plazo, atentos a la alta erogación que se prevé para el segundo semestre en materia de obra pública. Según se estima, la curva de inversión por dicho concepto alcanzará su techo en ese período, con un desembolso de cien millones de dólares por mes. Las autoridades locales valoraron, asimismo, las condiciones "ventajosas" de los anticipos, con una tasa de interés del 15% anual.
REOR
El REOR es un mecanismo de compensación de deudas y créditos entre Nación y provincias, creado por decreto del gobierno central a fines de 2024.
Su objetivo es "facilitar el saneamiento de las cuentas públicas y ordenar la relación fiscal interjurisdiccional, permitiendo que las provincias y la Nación limpien deudas mutuas de diversa índole". Busca "resolver administrativamente reclamos económicos históricos para evitar o cerrar juicios entre el Ejecutivo Nacional y las gobernaciones".
Además de las compensaciones netas de partidas presupuestarias, el decreto contempló la incorporación de bienes inmuebles del Estado Nacional para ser utilizados como parte de pago en estas operaciones.