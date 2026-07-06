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Adhesión de Santa Fe al Reor, uno de los temas centrales en gabinete

Se trata del régimen nacional de compensación de deudas y acreencias entre Nación y provincias. La decisión se adoptó después de que la gestión de Maximiliano Pullaro resolviera aceptar los anticipos financieros de la Casa Rosada, por 400 mil millones de pesos.