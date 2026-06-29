Mediante un decreto

Pullaro delegó en Olivares la gestión de adelantos financieros de Santa Fe ante Nación

A través de un decreto que invoca la Ley de Ministerios y la Constitución, el Ejecutivo busca agilizar la instrumentación de los recursos especiales que envía la Casa Rosada. Centraliza la letra chica y el control presupuestario en la cartera económica.