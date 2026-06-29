Los tres Poderes del Estado tendrán centralidad en la agenda pública de esta semana, y en algunos casos, se entrecruzarán porque las actividades serán compartidas.
Una agenda semanal en Santa Fe que atraviesa los tres poderes del Estado
El gobernador presidirá un nuevo encuentro interministerial este martes por la tarde. Antes, junto al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, dejará inaugurado el nuevo edificio de Tribunales. El oficialismo, en tanto, ingresará el miércoles a la Legislatura sus proyectos de reforma electoral.
Por un lado, el Ejecutivo vuelve a convocar a uno de sus habituales "encuentros interministeriales" para analizar el avance de la administración y definir los ejes de trabajo de los próximos meses. El evento está previsto para el próximo martes a las 14 en el Centro Cultural provincial.
La actividad estará presidida por el gobernador Maximiliano Pullaro y han sido invitados legisladores, funcionarios y equipos de gestión. Ello incluye personal político de primeras y segundas líneas, pero también, empleados de planta que deseen participar.
En esta ocasión, la consigna será "Construyendo una democracia de soluciones". El último se había desarrollado en marzo, bajo el slogan "Decisiones que le cambian la vida a la gente".
Edificio
El mismo martes por la mañana, Pullaro compartirá escenario con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez. Será para dejar inaugurado el nuevo edificio de los Tribunales de Santa Fe. La fecha es emblemática no sólo por la trascendencia que el Poder Judicial – y particularmente Gutiérrez- le confiere a la obra, sino porque ha sido signada como una suerte de punto bisagra para conocer cuándo el magistrado hará efectivo su retiro.
Como ha publicado El Litoral, la Casa Gris confía en el compromiso de Gutiérrez de presentar después del martes el texto de su renuncia con la fecha explícita – sería el 30 de noviembre- de su jubilación. Así lo habían convenido oportunamente, aunque declaraciones recientes del ministro – también reseñadas en este diario- encendieron alertas en el gobierno. En ellas, el magistrado sostenía que se iría de la Corte cuando quisiera. De allí que desde el círculo cercano al gobernador se hiciese trascender la posibilidad de establecer un cese por decreto. En ese mismo contexto, Pullaro compartió una cena con nuevos y futuros integrantes de la Corte, pero excluyó a Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuller y Daniel Erbetta.
Pese a las tensiones, los titulares de los dos poderes involucrados cortarán las cintas este martes.
Reforma
Finalmente, en el ámbito legislativo, se aguarda para esta semana el ingreso de uno de los proyectos que signará la discusión política en la provincia durante las próximas semanas. Se trata de la reforma electoral.
El peronismo ya ha presentado formalmente su iniciativa meses atrás sobre la temática en el Senado, en tanto que un sector de dicha fuerza – el que lidera Omar Perotti- lo hizo la semana pasada en Diputados. Este miércoles, será el turno del oficialismo. Se aguarda que ese día sean presentados los respectivos expedientes por el Socialismo y el radicalismo en cada una de las cámaras.
En términos generales, se apunta a la creación de un código electoral que sintetice en una sola norma todas las leyes vigentes sobre la materia. Se ratifica el mecanismo de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; y el sistema de Boleta Única. Sin embargo, la cantidad de boletas que se vayan a utilizar en el cuarto oscuro durante la elección general es uno de los cambios más significativos que promovería el oficialismo. La discusión se centra en reducirlas de cinco a dos o tres, según se agrupen o asocien categorías. Dicho aspecto fue explícitamente objetado por el perottismo, que en su versión de proyecto incluyó como obligación la presentación de boletas por cada una de las categorías a renovar.
La determinación de nuevos pisos electorales para cada instancia electoral es otro de los puntos que se modificarán.