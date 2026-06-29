Escenarios compartidos

Una agenda semanal en Santa Fe que atraviesa los tres poderes del Estado

El gobernador presidirá un nuevo encuentro interministerial este martes por la tarde. Antes, junto al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, dejará inaugurado el nuevo edificio de Tribunales. El oficialismo, en tanto, ingresará el miércoles a la Legislatura sus proyectos de reforma electoral.