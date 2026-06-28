La Legislatura fue escenario de un nuevo paso en el proceso de recuperación y puesta en valor de Plaza Italia. En el hall se firmó el Convenio Marco que permitirá avanzar con la realización de un concurso de Ideas destinado a definir una propuesta integral para este espacio público ubicado frente al Palacio Legislativo y que hoy es playa de estacionamiento.
Cabeza de poderes en la Plaza
Los máximos representantes de los tres poderes del Estado coincidieron en la firma del convenio para transformar Plaza Italia.
El dato saliente del acto fue que la cabeza de los tres poderes del Estado coincidieron en el acto al igual que el intendente y el titular del Concejo Municipal más allá de vecinos y representantes de la colectividad italiana.
El gobernador Maximiliano Pullaro fue el encargado de cerrar el acto donde resaltó la importancia de la obra pública del estado que hoy emplea a 40.000 mil personas y anunció que acompañará a Rafael Gutiérrez el martes en la apertura del edificio anexo de Tribunales.
Gutiérrez estuvo presente en el acto al igual que los presidentes de las Cámaras, Felipe Michlig quien lleva adelante la idea, y Clara García, más el senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi. Juan Pablo Poletti y Sergio Basile sumaron la presencia municipal en el acto.
El convenio fue suscripto por representantes de todas las instituciones involucradas en el proceso: el Gobierno de la Provincia, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Municipalidad de Santa Fe, el Concejo Municipal y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe. Al finalizar el acto, las autoridades invitaron a los vecinos presentes a acompañar la iniciativa mediante la firma del documento.