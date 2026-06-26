Camaradería

Pullaro invitó a cenar a los nuevos y futuros ministros de la Corte de Santa Fe

El encuentro fue a principios de semana. El gobernador ratificó el espíritu "reformista" de su gestión y se mostró "predispuesto al diálogo". No participaron los magistrados cuyas renuncias se esperan para los próximos días. Tampoco Daniel Erbetta.