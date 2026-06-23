La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe abrió el proceso de selección para cubrir el cargo de secretario de Gobierno del organismo, que dejó vacante Eduardo Bordas durante más de 30 años y sobre el cual pivoteaban la mayor parte de las decisiones institucionales y administrativas del Tribunal.
En pleno proceso de renovación, la Corte designará un funcionario clave
Se trata del cargo de Secretario de Gobierno, que durante más de 30 años ocupó Eduardo Bordas. La cobertura se ajustará a un nuevo esquema de mayor distribución de atribuciones, con incumbencias directas de los ministros.
El reemplazo del histórico funcionario viene de la mano también de una reestructuración de la organización interna y la redistribución de funciones, que en buena medida completa el esquema en formación como parte de la renovación casi por completo de la Corte santafesina, todavía en curso.
Según se comunicó de manera oficial a través de la Oficina de Prensa y Difusión del Poder Judicial, se trata de la apertura del período de inscripción para cubrir “el cargo de Secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia en los Tribunales de Santa Fe (categoría presupuestaria de Vocal de Cámara de Apelación), y toda otra tarea que el Alto Cuerpo le encomiende”.
El carácter del concurso es abierto y de antecedentes. Los requisitos para participar en el mismo son: a) ciudadanía argentina; b) mayor de edad de 30 años; c) título de abogado debidamente certificado; d) dos años de residencia inmediata en la provincia, si no hubieren nacido el ella.
Además, diez años de ejercicio efectivo de la función judicial o de la profesión de abogado; buenos antecedentes de conducta acreditados con el certificado respectivo otorgado por la Policía de la Provincia y certificación de la Oficina Judicial correspondiente de no hallarse incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
El período de inscripción se extiende hasta el 2 de julio del corriente año, y los interesados deberán presentar las respectivas solicitudes por ante la Secretaría de Gobierno del Cuerpo en Santa Fe. Asimismo la Corte Suprema, dispuso que oportunamente se designará la fecha para la recepción de entrevistas personales para los inscriptos que reúnan las exigencias legales y reglamentarias.
Recambio
El secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe, Eduardo Bordas, se retiró del Poder Judicial el último día hábil del mes de abril, acogiéndose a la jubilación. Acompañó su salida con una emotiva y descontracturada nota que distribuyó en distintas oficinas de los tribunales.
“Hoy como todas las mañanas saludé al señor que vende los bizcochos y, subiendo la escalera de nuestro edificio -como dicen los chicos- me cayó la ficha de que estaba finalizando una maravillosa e importante etapa de mi vida. Seguramente por eso, no me sorprendió sentir que me estaba yendo de mi casa, un lugar que fue, es y seguirá siendo mi familia desde el día que ingresé como empleado”, decía.
Transitoriamente, la función de Bordas quedó repartida entre dos funcionarios con distinto anclaje territorial. Pablo Gómez sobre las tres circunscripciones del centro norte: Santa Fe, Rafaela y Reconquista; y Carlos Crespo, quien cumplía funciones como secretario letrado de la Corte, para Rosario y Venado Tuerto.
Pero durante su extenso período de desempeño en el cargo, por decisión de los ministros de la Corte, Bordas concentró la responsabilidad de una gran cantidad de tareas, que ahora serán reasignadas en un formato de distribución por áreas, cada una de ellas a cargo de alguno de los integrantes del Alto Tribunal.
Así, la administración económica (presupuesto, licitaciones, compras y ejecución de recursos), el manejo del personal, el área informática y el plano edilicio, dejarán de estar centralizadas como hasta ahora y los ministros tendrán asignada competencia en alguna de ellas, con un rol más operativo.
Transición
A la vez, la reformulación se inscribe en un momento en que la conformación de la Corte se halla inscripta en un proceso de transición, que (si todo se desarrolla conforme a lo previsto y anunciado) culminaría en el mes de noviembre del presente año, y no está exento de algunas tensiones y “tironeos”, como veladamente admiten los propios ministros.
La renovación de la Corte, que el gobernador Maximiliano Pullaro marcó como objetivo de su gestión al mismo momento de asumir, comenzó en febrero de 2025 cuando, con el aval de una amplia mayoría, la Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder para integrar el alto tribunal de la provincia.
Baclini, Weder y Zabalza vinieron a reemplazar a Mario Netri -quien había dejado su puesto en diciembre anterior- y a María Angélica Gastaldi -que lo hizo a comienzos de abril- y a ocupar el séptimo asiento añadido por la reforma judicial sancionada a fines de 2024.
Luego de eso, la Legislatura aprobó el 26 de febrero de 2026 los pliegos de Aldo Alurralde, Jorgelina Genghini y Diego Maciel como nuevos ministros de la Corte Suprema provincial.
Los futuros ministros vendrán a reemplazar a los ministros que superan los 75 años de edad: Eduardo Spuler (que se irá el 1 de septiembre) y Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, que adelantaron su intención de retirarse en noviembre, aún sin fecha ni renuncia presentada.
Plataforma Alberdi
Por otra parte, la Corte llamó también a convocatoria pública y abierta de antecedentes, destinada a cubrir los perfiles técnicos, de gestión e informáticos para la réplica e implementación del Nuevo Modelo de Gestión Judicial Penal en Santa Fe denominado “Plataforma Alberdi”.
En este caso, se trata de cuatro gerentes / subcoordinadores de Área; dos analistas de procesos (Lean / Kaizen); dos analistas de Datos (PowerBI SQL); cuatro implementadores y dos programadores fullstack.
Los futuros agentes operarán con directivas de la delegación Rosario, y bajo la figura de contratos de servicios. La inscripción se extiende hasta el 20 de julio.
La “plataforma Alberdi” es un sistema de gestión penal impulsado por el ministro de la Corte Daniel Erbetta, basado en una herramienta digital desarrollada en Tucumán. El sistema promete agilizar trámites, generar datos en tiempo real y ampliar la transparencia, en un modelo que tomó a los tribunales de San Lorenzo como prueba piloto, para luego ser aplicado en toda la provincia.