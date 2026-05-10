El gremio de Judiciales y el personal de tribunales despidió en el último día hábil de abril al saliente secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Bordas quien tras una extensísima trayectoria se acogió al beneficio jubilatorio.
La despedida de Bordas
Tras décadas en el Poder Judicial, Eduardo Bordas cerró una extensa trayectoria con una carta cargada de recuerdos y agradecimientos.
El funcionario judicial dejó en varias mesas de oficinas de tribunales una nota que empieza señalando que "hoy como todas las mañanas saludé al señor que vende los bizcochos y, subiendo la escalera de nuestra edificio -como dicen los chicos- me cayó la ficha de que estaba finalizando una maravillosa e importante etapa de mi vida. Seguramente por eso, no me sorprendió sentir que me estaba yendo de mi casa, un lugar que fue, es y seguirá siendo mi familia desde el día que ingresé como empleado".
Más adelante recordó que "llegué con los valores y la educación recibida de mis padres, pero acá sumé mucho más: crecí, aprendí y me formé tanto en lo profesional como en lo personal. Siempre estaré agradecido a nuestro Poder Judicial por haber sido mi escuela de vida a lo largo de este fantástico viaje durante el cual conocí personas que me enseñaron, ayudaron, acompañaron y siempre me apoyaron".
En la parte final, deja "eterna gratitud a esta escuela de vida y a toda su gente que seguramente seguirá siendo una incontenible usina de servicio para la comunidad".