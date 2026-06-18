La Cámara de Diputados de Santa Fe pedirá un informe para saber si la provincia ha adherido al llamado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las Provincias instituido por los decretos nacionales 969/24 y 186/25.
Diputados quiere saber si Santa Fe adhirió al régimen de extinción de obligaciones con Nación
La iniciativa la impulsa la bancada justicialista y lo planteo como consecuencia del acuerdo entre la provincia y Anses. Este jueves votarán varias leyes sobre fiestas locales y reconocimiento a distintas personalidades de la provincia.
La inquietud fue planteada por el diputado justicialista Walter Agosto, tiene el dictamen respectivo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y será votada este jueves por el pleno de la Cámara. El pedido pretende saber bajo qué acto administrativo fue la adhesión y reclama se remitan los instrumentos a través de los cuales se ha formalizado la adhesión.
El planteo de Agosto y el resto de la bancada justicialista se referencia en la firma del convenio firmado por la provincia con Anses y que fuera ratificado por la Legislatura. Recuerda el ex ministro de Economía que el convenio suscripto por el gobernador Maximiliano Pullaro, "afirma en los considerandos, como antecedente y fundamento del mismo, que la provincia ha adherido al Decreto Nacional 969/24 Régimen de Extinción de Obligaciones Reciprocas entre el Estado Nacional y la Provincias".
Reconoce Agosto que "no obstante ello, durante su tratamiento se ha manifestado tanto por funcionarios del Poder Ejecutivo como por algunos legisladores durante el debate parlamentario que la provincia no ha adherido a dicho régimen".
Para el legislador opositor es un tema relevante. "La provincia acaba de firmar un convenio, que luego aprobó la Legislatura, en el cual se manifiesta la adhesión a un régimen, y si esto no es así, como lo han manifestado legisladores y funcionarios, estaríamos ante una inconsistencia fáctica de gravedad institucional", afirmó ante El Litoral.
La Ley Nº 14438 fue sancionada en abril último, consta de un solo artículo que refrenda el acuerdo firmado el 7 de abril entre Pullaro y la ministra Sandra Pettovello y autoridades de Anses. La sanción llevó inserta la copia del acuerdo firmado y que tiene siete puntos.
El punto inicial es el que Anses acuerda transferir a Santa Fe la suma $120.000 000.900 en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $10.000.000, la primera de las cuales se efectivizó a fines de mayo.
En los siguientes puntos, las partes se comprometen a calcular y determinar el resultado del sistema previsional de la provincia entre los ejercicios 2020 a 2025 para llegar a un resultado.
La cláusula cuarta especifica que "los montos determinados en los resultados definitivos del sistema previsional provincial para los ejercicios 2020 a 2025, inclusive, podrán ser incorporados en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional , las provincias y CABA (Decreto N° 669/24 y DNU N° 188/25), debiendo para ello la provincia acordar su implementación, ejecución y satisfacción con el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, como única autoridad de aplicación".
El pedido de informes está entre los siete temas que reservó con tratamiento preferencial para este jueves en la Cámara de Diputados. Entre ellos figura el mensaje N° 58928 del Ejecutivo que apunta a reformar dos leyes sobre el funcionamiento de los jueces penales y que fue motivo del encuentro entre la Corte Suprema de Justicia y la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Pedido a Chiarella de radicales históricos
Siete dirigentes nacionales de la UCR, entre ellos los santafesinos Adolfo Stubrin y Lilia Puig, enviaron una nota al presidente del comité nacional partidario, el venadense Leonel Chiarella donde defienden la vigencia de la Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) a nivel nacional.
"Elevamos una nota al Comité Nacional para defender las PASO en el Congreso. Por ser una herramienta que fortalece la pluralidad y la construcción de coaliciones de gobierno", marcó Stubrin.
Jesús Rodríguez, Mario Negri, Facundo Suárez Lastra, Walter Ceballos y Ernesto Sanz sobre los restantes firmantes de la nota donde le solicitan a Chiarella que instruya a los bloques legislativos nacionales partidarias a defender la vigencia de la Ley N° 26.571 sancionada en 2009.
"Nuestra solicitud está fundada en la convicción de que constituye una legislación electoral moderna, equitativa y participativa" dice el documento.
Fiestas y reconocimientos
Con despachos respectivos de comisiones, esta jueves la Cámara de Diputados aprobará varias leyes con reconocimientos a fiestas populares de la provincia y a personalidades que serán distinguidas en el recinto. Entre los temas a votar están los siguientes:
- Instituyendo el 9 de Octubre de cada año como el Día Provincial de Concientización sobre la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer.
- Designan con el nombre Clemar Bucci al tramo de la Ruta Provincial Nº20, comprendido entre la Autovía Nacional Nº19 y la localidad de Zenón Pereyra, departamento Castellanos.
- Declárase con carácter de fiesta provincial a la Fiesta Provincial del Arbolito que anualmente organiza la Comuna de Chovet, durante el mes de enero en esa localidad del departamento General López.
- Fiesta Provincial del Asado a la Estaca y la Música popular la que se realiza anualmente en el Paraje de La Costa, organizada por el Club Social y Deportivo Defensores de La Costa, en Avellaneda, Departamento General Obligado.
- Fiesta Provincial Sabores, Música y Tradición a la que anualmente se realiza en Logroño, departamento 9 de Julio, organizada por el gobierno local con la participación de la comunidad.