Asunto con dictamen de comisiones

Diputados quiere saber si Santa Fe adhirió al régimen de extinción de obligaciones con Nación

La iniciativa la impulsa la bancada justicialista y lo planteo como consecuencia del acuerdo entre la provincia y Anses. Este jueves votarán varias leyes sobre fiestas locales y reconocimiento a distintas personalidades de la provincia.