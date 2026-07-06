El Gobierno de la Provincia presentó el Plan de Obras para el Puerto Santa Fe, una iniciativa impulsada por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro que contempla una inversión superior a los $1.100 millones. Se trata de un aporte sin precedentes destinado a modernizar la infraestructura, incorporar tecnología de última generación, optimizar la logística y desarrollar nuevos espacios públicos.
Inversión y tecnología: así es el plan de obras para el Puerto de Santa Fe
El Gobierno provincial presentó una iniciativa que busca modernizar la infraestructura portuaria, mejorar la eficiencia operativa y sumar espacios públicos, con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo y la integración urbana en la capital santafesina.
El programa apunta a fortalecer la competitividad del sistema logístico provincial, reducir el impacto ambiental de las operaciones y consolidar al Puerto Santa Fe como un actor estratégico dentro de la Vía Navegable Troncal. “La infraestructura es la base del desarrollo productivo.
Con estas obras, el puerto vuelve a ser protagonista de la hidrovía y motor de la economía santafesina”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Entre las intervenciones ya ejecutadas sobresalen la renovación de las cañerías de embarque, que optimizan la eficiencia en el trasvase de graneles, y la incorporación del sistema Spraycool, diseñado para disminuir las emisiones y el polvo en suspensión durante las operaciones. Ambas obras ya se encuentran en funcionamiento.
Asimismo, comenzó la construcción de una nueva volcadora de camiones, que permitirá multiplicar por diez la velocidad de descarga y mejorar las condiciones de seguridad para los operarios.
La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, destacó que “el Puerto Santa Fe se está transformando en un espacio más eficiente y seguro, con tecnología que mejora las operaciones y obras que lo integran con la ciudad. Es un paso fundamental para que la logística acompañe el crecimiento productivo de la provincia”.
Más equipamiento
En paralelo, el Gobierno de la Provincia avanza en la elaboración de los pliegos para nuevas obras de alto impacto, entre ellas la incorporación de una caladora automática que elevará los estándares de seguridad y control de calidad, sistemas de aspiración para reducir las emisiones de material particulado y la instalación de paneles solares.
El subsecretario de Transporte, Jorge Henn, subrayó el alcance estratégico del plan: “Estas obras consolidan al Puerto Santa Fe como un actor clave dentro de la Vía Navegable Troncal. La decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de invertir en infraestructura portuaria fortalece la competitividad de nuestra producción y abre nuevas oportunidades para toda la región”.
Además de las mejoras operativas, el Plan de Obras 2026 contempla una serie de intervenciones urbanas destinadas a fortalecer la vinculación del puerto con la ciudad. Entre ellas se encuentran la ejecución del Paseo Ferroportuario, concebido como un espacio público seguro y accesible, y la construcción de nuevas rotondas en calles internas para ordenar la circulación de peatones, ciclistas y vehículos, incrementando la seguridad vial.
El presidente del Ente Administrador Puerto Santa Fe, Leandro González, sostuvo que “este plan es posible gracias a la decisión de la Provincia de acompañar la recuperación de la infraestructura portuaria como eje del desarrollo productivo y al compromiso de los trabajadores del Ente y de su Consejo Directivo. No se trata de obras aisladas, sino de una estrategia provincial para recuperar el rol del Puerto Santa Fe dentro de la matriz logística santafesina, con previsibilidad y un trabajo articulado entre el sector público y el productivo”.
Como parte de esa estrategia de largo plazo, el Gobierno de la Provincia también trabaja en la elaboración del pliego para la futura licitación de la Terminal de Contenedores y Cargas Generales, una iniciativa que permitirá incorporar inversión privada, sumar tecnología y ampliar la capacidad operativa del puerto para captar nuevas cargas y potenciar el desarrollo del comercio exterior santafesino.