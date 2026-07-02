El Puerto de Santa Fe continúa consolidando su reactivación operativa con una nueva operación de cabotaje para el embarque de 8.000 toneladas de soja con destino a la terminal de Dreyfus, en Timbúes. La maniobra, que se desarrolla entre este jueves 2 y el viernes 3 de julio, se suma a un primer semestre en el que la terminal provincial movilizó más de 110.000 toneladas de granos, ratificando su recuperación como nodo logístico estratégico para la producción santafesina.
El Puerto de Santa Fe impulsa su operatividad con un nuevo embarque de 8.000 toneladas de soja
La operación fluvial de 8.000 toneladas de soja desde la ciudad hacia Timbúes destaca la eficiencia del puerto y su impacto positivo en la logística regional.
La operatoria se realiza mediante el remolcador R.E. Recoleta y las barcazas Paraná Towage I y Flotar Cristina, que transportarán 8.000 toneladas de soja: 4.000 provenientes de la Cooperativa Videla y otras 4.000 de la Cooperativa San Justo.
El presidente del Ente Administrador Puerto Santa Fe, Leandro González, sostuvo que este nuevo embarque “es el reflejo del trabajo de empresas familiares y de productores que todos los días apuestan por generar valor y empleo”. Además, recordó que “el gobernador Maximiliano Pullaro nos planteó desde el inicio de la gestión que el puerto debía volver a estar al servicio de la producción y del entramado productivo de la provincia y la región”.
González también destacó las ventajas del transporte fluvial frente al terrestre. Explicó que esta operación equivale a retirar alrededor de 300 camiones de las rutas provinciales, con beneficios directos para la seguridad vial, la reducción de emisiones y la eficiencia logística.
“Vamos a seguir impulsando que las cargas salgan desde aquí, con una visión logística y estratégica. La decisión del gobernador Pullaro, junto con el ministro Gustavo Puccini, es invertir para recuperar el valor del Puerto de Santa Fe y convertirlo nuevamente en una herramienta al servicio del desarrollo productivo”, afirmó.
Balance de un semestre en crecimiento
Con esta nueva operación, el Puerto de Santa Fe profundiza una recuperación sostenida. Durante el primer semestre de 2026 movilizó más de 110.000 toneladas de granos, de las cuales más de 43.000 toneladas fueron transportadas por vía fluvial.
Ese volumen permitió evitar la circulación de más de 1.500 camiones por las rutas santafesinas, con un impacto positivo en la seguridad vial, la disminución de los costes logísticos y la sostenibilidad ambiental.
Los resultados consolidan al Puerto de Santa Fe como un eslabón estratégico de la logística agroindustrial del centro del país y fortalecen su integración con el complejo agroexportador del Gran Rosario mediante el transporte por vía navegable.
En ese marco, el Ente Administrador continúa ejecutando inversiones para modernizar la infraestructura portuaria, optimizar los servicios operativos y ampliar la competitividad de la terminal, con el objetivo de ofrecer una logística más eficiente, sostenible y al servicio de la producción santafesina.