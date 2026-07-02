#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Avance en logística

El Puerto de Santa Fe impulsa su operatividad con un nuevo embarque de 8.000 toneladas de soja

La operación fluvial de 8.000 toneladas de soja desde la ciudad hacia Timbúes destaca la eficiencia del puerto y su impacto positivo en la logística regional.

Este embarque, con soja de cooperativas locales, subraya el compromiso del puerto con el desarrollo económico y el empleo en Santa Fe.Este embarque, con soja de cooperativas locales, subraya el compromiso del puerto con el desarrollo económico y el empleo en Santa Fe.
 21:00
 / 
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Puerto de Santa Fe continúa consolidando su reactivación operativa con una nueva operación de cabotaje para el embarque de 8.000 toneladas de soja con destino a la terminal de Dreyfus, en Timbúes. La maniobra, que se desarrolla entre este jueves 2 y el viernes 3 de julio, se suma a un primer semestre en el que la terminal provincial movilizó más de 110.000 toneladas de granos, ratificando su recuperación como nodo logístico estratégico para la producción santafesina.

La operatoria se realiza mediante el remolcador R.E. Recoleta y las barcazas Paraná Towage I y Flotar Cristina, que transportarán 8.000 toneladas de soja: 4.000 provenientes de la Cooperativa Videla y otras 4.000 de la Cooperativa San Justo.

Mirá tambiénChacinados Tacural celebra 45 años de historia y sabor santafesino

El presidente del Ente Administrador Puerto Santa Fe, Leandro González, sostuvo que este nuevo embarque “es el reflejo del trabajo de empresas familiares y de productores que todos los días apuestan por generar valor y empleo”. Además, recordó que “el gobernador Maximiliano Pullaro nos planteó desde el inicio de la gestión que el puerto debía volver a estar al servicio de la producción y del entramado productivo de la provincia y la región”.

El Puerto de Santa Fe realiza un nuevo embarque de 8.000 toneladas de soja y consolida su operatividadEl presidente del Ente Administrador Puerto Santa Fe, Leandro González.

González también destacó las ventajas del transporte fluvial frente al terrestre. Explicó que esta operación equivale a retirar alrededor de 300 camiones de las rutas provinciales, con beneficios directos para la seguridad vial, la reducción de emisiones y la eficiencia logística.

“Vamos a seguir impulsando que las cargas salgan desde aquí, con una visión logística y estratégica. La decisión del gobernador Pullaro, junto con el ministro Gustavo Puccini, es invertir para recuperar el valor del Puerto de Santa Fe y convertirlo nuevamente en una herramienta al servicio del desarrollo productivo”, afirmó.

Mirá tambiénChina reactiva compras de soja en EE.UU., mientras en Argentina solo tiene precio el 23% de la cosecha

Balance de un semestre en crecimiento

Con esta nueva operación, el Puerto de Santa Fe profundiza una recuperación sostenida. Durante el primer semestre de 2026 movilizó más de 110.000 toneladas de granos, de las cuales más de 43.000 toneladas fueron transportadas por vía fluvial.

Ese volumen permitió evitar la circulación de más de 1.500 camiones por las rutas santafesinas, con un impacto positivo en la seguridad vial, la disminución de los costes logísticos y la sostenibilidad ambiental.

El Puerto de Santa Fe realiza un nuevo embarque de 8.000 toneladas de soja y consolida su operatividadLa operatoria consta del transporte de 8.000 toneladas de soja: 4.000 provenientes de la Cooperativa Videla y otras 4.000 de la Cooperativa San Justo.

Los resultados consolidan al Puerto de Santa Fe como un eslabón estratégico de la logística agroindustrial del centro del país y fortalecen su integración con el complejo agroexportador del Gran Rosario mediante el transporte por vía navegable.

En ese marco, el Ente Administrador continúa ejecutando inversiones para modernizar la infraestructura portuaria, optimizar los servicios operativos y ampliar la competitividad de la terminal, con el objetivo de ofrecer una logística más eficiente, sostenible y al servicio de la producción santafesina.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
#TEMAS:
Puerto Santa Fe
Gustavo Puccini
Maximiliano Pullaro
Gobierno de la Provincia
Leandro González
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro