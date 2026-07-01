En el noreste de la ciudad de Santa Fe, allí donde el asfalto se cruza con el ritmo diario de la producción, se levanta hoy la planta de fabricación de Chacinados Tacural SRL. Sin embargo, para entender el presente de esta firma que ya cumple 45 años, es necesario viajar al pasado y cambiar de paisaje. La historia no empezó entre avenidas, sino en los caminos de tierra de Tacural, un pequeño pueblo del departamento Castellanos. Allí, donde las raíces familiares y el horizonte rural lo eran todo, un grupo de tres socios y tres familias decidió apostar por un sueño, sin imaginar que el nombre de su localidad terminaría impreso en los mostradores de varios puntos del país.
Chacinados Tacural celebra 45 años de historia y sabor santafesino
Desde sus humildes inicios en un pequeño pueblo, con tecnología de vanguardia y un enfoque en calidad artesanal, esta firma se ha expandido desde Santa Fe hacia todo el país, consolidando su presencia.
El punto de partida fue complejo y estuvo marcado por el clima de la región. En aquellos años, las intensas lluvias habían dejado los campos de la zona completamente bajo el agua, afectando de manera crítica la actividad agropecuaria de uno de los socios fundadores, de apellido Bolatti. Ante esa adversidad, y junto a sus pares —entre ellos un socio minoritario, de apellido Rossotto, vinculado a las fuerzas de seguridad—, surgió la oportunidad de adquirir un predio en la capital santafesina.
Con apenas tres empleados, una marca preexistente ("Don Santiago") que debieron refundar y un puñado mínimo de clientes, las tres familias se mudaron con el temor de lo desconocido a un barrio que en ese entonces resultaba difícil en la capital. El tiempo, no obstante, transformó la incertidumbre en un lazo inquebrantable de amistad y respeto mutuo con la vecindad.
Inclusión en la mesa: producción 100% Sin TACC
Con el crecimiento de la estructura y la consolidación de la marca, Chacinados Tacural SRL sumó un valor fundamental a su línea de producción que responde a las demandas actuales de los consumidores: desde hace varios años, la totalidad de su elaboración de fiambres y embutidos es libre de gluten (Sin TACC).
Esta decisión implicó una transformación consciente en los procesos y en la selección de materias primas para garantizar la seguridad de la comunidad celíaca. El titular de la firma, Miguel Fenoglio, explicó la rigurosidad con la que se trabaja en la planta para mantener este estándar: "No se utiliza fécula de trigo sino fécula de maíz. El producto requiere toda una presentación en los organismos para que sean reconocidos como tal".
El salto tecnológico: de la manufactura a la vanguardia internacional
La evolución de la infraestructura interna de la fábrica refleja el camino recorrido desde la precariedad inicial hasta la competitividad de gran escala. Aquellos inicios artesanales dependían exclusivamente de una picadora de carne y una embutidora casi manual. Cuatro décadas después, la planta cuenta con un equipamiento que iguala los estándares de los principales frigoríficos del país:
- Tecnología de embutido y clipeado: la firma incorporó líneas automatizadas y clipeadoras alemanas de última generación.
- Molienda industrial: la primera cutter de fabricación nacional fue reemplazada recientemente por un moderno equipo de origen polaco de dimensiones significativamente mayores.
- Secaderos automáticos: el producto insignia de la empresa, el salamín, se procesa actualmente en secaderos automáticos importados de Italia, una tecnología de punta que optimiza la maduración y el sabor casero.
- Logística y desposte: la planta realiza el desposte propio dentro de una línea moderna. Al no realizar faena en sus instalaciones, coordinan este proceso con el Frigorífico Guadalupe, el único establecimiento habilitado para la faena de cerdos en la región de Santa Fe y Recreo que abastece a los industriales locales.
A excepción de las salchichas de Viena, la firma elabora la gama completa de fiambres, destacándose la producción de jamón crudo, jamón cocido tradicional, paleta, mortadela, salchichones y queso de cerdo.
Calidad artesanal con proyección nacional
Sostener la calidad y el sabor casero en una estructura industrializada ha sido el mayor desafío económico para la pyme santafesina. La decisión de mantener recetas genuinas equipara sus costos de producción a los de las corporaciones líderes del mercado. Sin embargo, esta coherencia comercial permitió que la marca trascendiera las fronteras provinciales.
A partir del núcleo fuerte de ventas concentrado en el Gran Santa Fe, Rosario y la provincia de Córdoba, la red de distribución se expandió con fuerza hacia el noreste y noroeste argentino. Ciudades como Resistencia (Chaco), Formosa, Tucumán, Salta y Santiago del Estero registran un consumo consolidado desde hace años, mientras la empresa inicia sus primeros desembarcos comerciales en el exigente mercado de Buenos Aires.
El orgullo del origen y el recambio generacional
Al proyectar el horizonte de Chacinados Tacural para las próximas décadas, Fenoglio destaca la importancia del recambio familiar. Sus hijos y las familias de sus socios son los encargados de recibir el legado de un proyecto que demandó incontables horas de trabajo y sacrificios personales.
A pesar de las ventajas logísticas y comerciales que ofrece estar instalados de manera definitiva en la capital santafesina, la ligazón emocional con el departamento Castellanos se mantiene intacta en cada corte que sale de la planta. Conmover la memoria colectiva con el nombre del pueblo es el motor para la próxima generación: mantener la calidad para que la historia, que empezó entre campos inundados, siga siendo grande.