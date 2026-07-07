El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este martes, en la ciudad de Santa Fe, cuatro excavadoras que se incorporarán a la flota de la Secretaría de Recursos Hídricos para reforzar las tareas de limpieza de canales, mantenimiento de desagües y obras de prevención hídrica en todo el territorio provincial. La incorporación forma parte de un proceso de modernización del equipamiento destinado a preparar la infraestructura frente al pronóstico de un año influenciado por el fenómeno climático El Niño.
Santa Fe renovó su maquinaria hídrica tras 30 años y refuerza la prevención ante El Niño
El gobierno provincial presentó una nueva flota de equipos destinada a acelerar la limpieza de canales y ejecutar obras preventivas en todo el territorio. La inversión supera los 1,3 millones de dólares y busca fortalecer la respuesta frente a un año con pronósticos de mayores precipitaciones.
En total, el Gobierno de Santa Fe adquirió ocho equipos de maquinaria pesada con una inversión de 1.322.181 dólares. Se trata de la renovación más importante del parque de maquinaria de la Secretaría de Recursos Hídricos en las últimas tres décadas y permitirá incrementar la capacidad operativa para intervenir sobre canales troncales, secundarios y terciarios, además de optimizar los trabajos de defensa frente a eventuales inundaciones.
Durante la presentación, Pullaro remarcó que la decisión responde a una política de prevención. “Tenemos que adelantarnos a lo que pueda ocurrir y estar preparados. Por eso invertimos lo que no se había invertido en los últimos 30 años en la provincia”, sostuvo.
El mandatario recordó que desde el inicio de la gestión ya se realizaron intervenciones sobre más de 5.000 kilómetros de canales y se ejecutaron obras de defensa en las principales ciudades santafesinas. “Estas incorporaciones nos permiten estar en óptimas condiciones para prepararnos para lo que puede venir. La semana próxima vamos a reunirnos con los comités de cuenca y con intendentes del centro-norte y del centro-sur para coordinar todas las tareas necesarias y seguir anticipándonos a los escenarios que marcan los pronósticos”, indicó.
Mejor preparados
Asimismo, explicó que el objetivo es minimizar el impacto de eventuales lluvias extraordinarias. “Hay precipitaciones, como las de 350 milímetros en apenas dos o tres horas, que ningún sistema puede contener completamente. Pero nuestra responsabilidad es hacer las inversiones necesarias para que el agua escurra de la mejor manera posible cuando se presentan los regímenes de lluvias previstos”, afirmó.
Pullaro también señaló que el estado de abandono de parte de la infraestructura obligó a incorporar equipamiento específico. “Encontramos incluso máquinas abandonadas y árboles dentro de los canales. Por eso adquirimos un tractor topador que permitirá remover obstáculos con mayor rapidez y mejorar la capacidad de respuesta”, expresó.
Finalmente, defendió la decisión de invertir en infraestructura preventiva. “Tal vez las lluvias no lleguen con la intensidad prevista y alguien piense que esos recursos podrían haberse destinado a otra cosa. Pero gobernar también es prevenir. Preferimos llegar preparados antes que lamentar las consecuencias de no haber actuado a tiempo”, concluyó.
Acciones concretas
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que la incorporación de maquinaria forma parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura hídrica provincial.
“Seguimos tomando acciones concretas, con hechos más que con palabras. Hacía muchos años que la Secretaría de Recursos Hídricos no renovaba su equipamiento y hoy estamos invirtiendo para mejorar la limpieza de canales, las defensas y los terraplenes. Queremos que los santafesinos sepan que los impuestos vuelven en obras y equipamiento”, sostuvo.
Enrico explicó además que la Provincia desarrolla un plan de readecuación sobre una red hídrica superior a los 10.000 kilómetros entre canales principales, secundarios y terciarios.
“El Niño no nos encuentra viendo qué hacer. Hace mucho tiempo que venimos trabajando y ahora intensificamos las tareas para llegar en mejores condiciones al período de lluvias”, afirmó.
Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, precisó que actualmente se trabaja de manera permanente con las 100 localidades de mayor riesgo hídrico de la provincia.
El funcionario indicó que ya se realizó el mantenimiento de 5.000 kilómetros de canales y que existe un plan para intervenir otros 2.000 kilómetros durante el próximo año. “Todo esto nos coloca en una situación mucho mejor, aunque siempre dependeremos de la intensidad que finalmente tenga el fenómeno pronosticado”, señaló.