Prevención del riesgo hídrico

Santa Fe renovó su maquinaria hídrica tras 30 años y refuerza la prevención ante El Niño

El gobierno provincial presentó una nueva flota de equipos destinada a acelerar la limpieza de canales y ejecutar obras preventivas en todo el territorio. La inversión supera los 1,3 millones de dólares y busca fortalecer la respuesta frente a un año con pronósticos de mayores precipitaciones.