Este miércoles, el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, anunció la incorporación de ocho nuevas embarcaciones destinadas a fortalecer distintas áreas del Estado. En diálogo con CyD Noticias, explicó que cinco unidades quedarán bajo la órbita de la cartera que dirige y tres serán asignadas al Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Protección Civil.
Santa Fe suma embarcaciones y refuerza la gestión del río en preparación para El Niño
La provincia incorporó nuevas unidades fluviales y avanza en medidas de prevención climática junto a distintas áreas del gobierno, con limpieza de canales, coordinación interinstitucional y refuerzo de protocolos de emergencia.
La adquisición forma parte de un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo, dentro del programa “Biodiversidad para la Acción Climática”, con una inversión aproximada de 350 millones de pesos.
Según explicó el funcionario, el objetivo principal es reforzar el control de las áreas naturales protegidas vinculadas al río Paraná y mejorar la capacidad de vigilancia en un territorio que supera los 800 kilómetros de costa fluvial de norte a sur.
Control ambiental y fiscalización
Las nuevas embarcaciones también estarán destinadas al control de la actividad pesquera, una tarea que el gobierno provincial considera prioritaria debido a la situación del recurso.
Estévez señaló que estas herramientas permitirán intensificar la fiscalización en coordinación con otras provincias y organismos competentes, con el objetivo de proteger la biodiversidad del sistema fluvial.
En paralelo, el Ministerio de Ambiente dispuso una nueva resolución sobre los cupos de extracción de pescado. Para el próximo trimestre, el límite establecido será de 900 toneladas, en línea con los acuerdos alcanzados con pescadores y frigoríficos. La medida se enmarca en un escenario de conservación del recurso, que atraviesa un contexto considerado complejo.
Prevención ante El Niño
Otro de los ejes centrales expuestos por el ministro fue la preparación provincial ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. En ese sentido, destacó el trabajo articulado entre ministerios, municipios y organismos de emergencia.
Se están evaluando riesgos y reforzando protocolos de respuesta, además de reactivar juntas de emergencia locales para mejorar la coordinación ante eventuales contingencias climáticas.
También se remarcó la importancia del trabajo conjunto con provincias vecinas como Chaco y Corrientes en relación con los Bajos Submeridionales, así como la necesidad de una agenda común para el desarrollo de infraestructura y reclamos ante el gobierno nacional.
Inversión e infraestructura
Por su parte, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, sostuvo que las nuevas herramientas y equipamientos forman parte de un proceso de recuperación de áreas que, según indicó, presentaban un importante nivel de deterioro por falta de inversión.
Destacó el trabajo conjunto con bomberos, la Guardia Rural “Los Pumas”, Prefectura y distintos municipios, además del Comité Operativo de Emergencia.
Bastia subrayó que el enfoque actual está puesto en la prevención, la limpieza de canales y el mantenimiento de desagües, incluyendo la recuperación de infraestructura que llevaba décadas sin intervención. En ese sentido, remarcó la importancia de que los gobiernos locales colaboren en el mantenimiento de cunetas y alcantarillado.
Finalmente, advirtió que se espera un año influenciado por El Niño, con posibles excesos de lluvias que podrían afectar tanto a la producción como a las áreas urbanas, por lo que consideró clave anticiparse con obras y planificación.