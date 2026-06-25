Previsto para esta primavera

Anticiparse al agua: legisladores y comunas de Santa Fe se activan frente a la certeza de un "El Niño" fuerte

Con pronósticos globales que anticipan lluvias intensas y crecidas para la primavera y el verano, el hall de la Legislatura santafesina fue sede de un encuentro clave entre expertos, diputados y mandatarios locales de los departamentos La Capital y Las Colonias. El objetivo central es aprovechar la ventana del invierno para revisar defensas, limpiar desagües y coordinar protocolos territoriales.