No más del 2% de inflación en el último mes, dólar evolucionando 15,5% en el año, la economía creciendo al 3% en 2026 y una balanza comercial récord de US$ 100 mil millones. Desempleo al 7,7% y superávit fiscal sostenido, son los pronósticos de los principales actores del mercado financiero, que respaldan los fundamentos de la macroeconomía de Javier Milei.
El mercado avala la gestión Milei pronosticando menos inflación, crecimiento y dólar estable
Los principales actores financieros -analistas y bancos- prevén que el gobierno sostendrá el superávit fiscal. La inflación de junio no superaría el 2% y el dólar cerraría el año con una suba del 15,5%.
Así se infiere del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realizó el Banco Central antes del anuncio del plan financiero con el que Luis Caputo buscó despejar incertidumbres por los vencimientos de deuda en lo que queda del 2026 e incluso en un 2027 que prevé dolarización de carteras por la elección presidencial.
El REM integra el análisis de 44 participantes entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras. Ofrece una visión detallada sobre el rumbo de las principales variables macroeconómicas del país para el resto del año.
Inflación y dólar
Los analistas proyectan que la inflación mensual de junio se ubicará en un 2,0%, lo que representa una leve reducción de 0,1 puntos porcentuales en comparación con la encuesta previa. En cuanto al IPC Núcleo, las estimaciones se sitúan en un 1,9% para el sexto mes del año.
El grupo de analistas con mejores pronósticos (Top 10) coincide con esta tendencia, reportando una inflación general de 1,9% y una núcleo también de 1,9%.
Respecto al tipo de cambio nominal, el mercado prevé una cotización de $1.482 por dólar mayorista para el promedio de julio. Mirando hacia el cierre del año, las proyecciones para diciembre de 2026 sitúan a la divisa en $1.673, lo que arrojaría una variación interanual esperada del 15,5% respecto a diciembre de 2025.
No obstante, el Top 10 de analistas es ligeramente más optimista, estimando un valor de $1.621 por unidad para el último mes del año.
Crecimiento y superávit
Las expectativas de crecimiento para 2026 muestran una consolidación de la actividad. Se espera que el PBI real crezca un 3,0% anual respecto al promedio de 2025, aunque en este caso el relevamiento no expone datos sobre la heterogeneidad en el crecimiento o estancamiento por rubros.
Tras una expansión estimada del 0,6% en el segundo trimestre, los analistas proyectan que la economía mantenga un ritmo de crecimiento del 0,9% trimestral tanto para el tercer como para el cuarto trimestre del año.
El sector externo presenta cifras positivas para 2026. Los participantes del REM estiman que las exportaciones totalizarán US$100.000 millones, mientras que las importaciones se ubicarían en US$ 76.400 millones.
Esto resultaría en un superávit comercial anual de US$ 23.600 millones, cifra que ha sido revisada al alza en US$ 3.415 millones respecto al relevamiento anterior.
Evolución del Desempleo
En el mercado laboral, la tasa de desocupación para el segundo trimestre de 2026 se estima en un 7,7% de la Población Económicamente Activa. Cabe recordar que la tasa de desocupación medida por el Indec se ubicó en el 7,8% durante el primer trimestre de 2026. Este índice representa a aproximadamente 1,7 millones de personas desempleadas en los principales centros urbanos del país.
No obstante, se prevé una leve mejora hacia el final del año, con una proyección de desempleo del 7,5% para el cuarto trimestre de 2026. Las cifras del REM muestran una estabilidad relativa, con variaciones mínimas respecto a encuestas previas; una vez más, el relevamiento no mide la calidad del empleo.
Resultado Fiscal
El informe difundido por el BCRA destaca la expectativa de un superávit fiscal primario de $15,7 billones para el Sector Público Nacional no Financiero en 2026. Es notable que ningún participante del relevamiento espera un superávit inferior a los $9,0 billones para el presente ejercicio