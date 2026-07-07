Relevamiento de Expectativas del BCRA

El mercado avala la gestión Milei pronosticando menos inflación, crecimiento y dólar estable

Los principales actores financieros -analistas y bancos- prevén que el gobierno sostendrá el superávit fiscal. La inflación de junio no superaría el 2% y el dólar cerraría el año con una suba del 15,5%.