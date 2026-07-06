La jugada financiera de Caputo

Esquivar Wall Street para pagar menos interés y desalentar pulsiones "dolarizadoras" hacia un 2027 con presidenciales

El plan asegura recursos para pagar millonarias obligaciones de deuda "heredada", sin necesidad de emitir nuevos bonos en los mercados globales. La receta combina el uso del superávit para pagar intereses, el desarrollo del crédito interno y préstamos internacionales más baratos.