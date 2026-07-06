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El riesgo país perforó los 412 puntos y alcanzó el mínimo de la era Milei

La baja se produjo en una jornada de subas para las acciones argentinas, luego de la presentación del programa financiero del Gobierno hasta 2027. También avanzaron los bonos soberanos.

El riesgo país descendió a 412 puntos básicos y alcanzó su nivel más bajo de la actual gestión. Foto: ReutersEl riesgo país descendió a 412 puntos básicos y alcanzó su nivel más bajo de la actual gestión. Foto: Reuters
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Los mercados comenzaron la semana con una reacción positiva tras la presentación del programa financiero del Gobierno nacional. El riesgo país descendió este lunes hasta los 412 puntos básicos, el registro más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, mientras que las acciones y los bonos argentinos cerraron la jornada con ganancias.

La mejora se produjo luego de la exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, quien presentó los principales lineamientos de la estrategia financiera oficial hasta 2027.

Baja del riesgo país y suba de acciones

El índice elaborado por JP Morgan cerró en 412 puntos básicos, consolidando una nueva caída en el costo del financiamiento para la deuda argentina.

Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., June 3, 2026. REUTERS/Brendan McDermidEl índice S&P Merval cerró la jornada con una suba del 1,6% en la Bolsa porteña. Foto: Reuters

Al mismo tiempo, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un 1,6% y finalizó la rueda en torno a los 3.240.000 puntos. También registraron subas los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street.

Entre las mayores alzas de la jornada se destacaron BBVA, con un incremento del 7,5%, y Banco Supervielle, que ganó un 6,9%.

El mensaje de Caputo

Durante la presentación del programa financiero, el ministro Luis Caputo sostuvo que el objetivo del Gobierno es consolidar una economía solvente y reducir el peso de la deuda sobre el producto.

Luis Caputo presentó el programa financiero del Gobierno con proyecciones hasta 2027.Luis Caputo presentó el programa financiero del Gobierno con proyecciones hasta 2027.

"El fin del segundo mandato de Javier Milei es que Argentina sea investment grade", afirmó el funcionario, quien remarcó que el regreso a los mercados internacionales debe entenderse como "una opción y no un objetivo".

Además, señaló que la nueva deuda se utiliza únicamente para refinanciar capital y destacó que el pago de intereses se sostiene con superávit fiscal.

Bonos y contexto internacional

Los bonos soberanos en dólares también acompañaron el buen desempeño de la jornada y registraron una mejora promedio del 0,2%, tanto en la curva de Globales como de Bonares.

En el plano internacional, las acciones estadounidenses cerraron en terreno positivo, impulsadas por el sector tecnológico. El Nasdaq ganó 0,8%, el S&P 500 avanzó 0,5% y el Dow Jones subió 0,2%.

En paralelo, el precio del petróleo mostró una leve baja del 0,2%, mientras los inversores siguieron de cerca nuevos indicadores económicos de Estados Unidos y las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

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