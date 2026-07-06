El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y comportamiento opuesto entre el blue y el MEP. El informal terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,33%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.523,09 y $1.523,48, con una baja de 0,08%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 6 de julio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada de este lunes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.460 y $1.510, también con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.445 y $1.505, con baja de 0,66% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $59. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.470 para la compra y $1.510 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $40.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una baja de 0,08%: $1.523,09 para la compra y $1.523,48 para la venta. El spread fue de $0,39, con retrocesos de $0,13 y $1,15 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,33% y terminó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.