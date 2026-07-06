#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 6 de julio, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este viernes.

El blue cerró con tendencia bajista.El blue cerró con tendencia bajista.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El dólar mostró movimientos dispares en bancos y retrocesos en los segmentos paralelos. En Banco Nación, la divisa cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, sin variación respecto de la jornada previa, con un spread de $50. En el mercado financiero, el MEP registró una baja de 0,28% y finalizó en $1.525,44.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 3 de julio

En el segmento informal, el dólar blue también operó en baja y cerró en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta. La caída fue de 0,66% y dejó un spread de $20, con ajustes negativos frente a la referencia anterior.

10:00 / Lun. 06.07.2026

Cotización del dólar en bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta

Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta

Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta

Dólar ICBC: $1.455 compra / $1.515 venta

Dólar Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta

Dólar Banco Bica: $1.461 compra / $1.520 venta

09:00 / Lun. 06.07.2026

Así cerró el dólar el viernes

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro