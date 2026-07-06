El dólar mostró movimientos dispares en bancos y retrocesos en los segmentos paralelos. En Banco Nación, la divisa cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, sin variación respecto de la jornada previa, con un spread de $50. En el mercado financiero, el MEP registró una baja de 0,28% y finalizó en $1.525,44.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 6 de julio, en Argentina
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este viernes.
El blue cerró con tendencia bajista.
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En el segmento informal, el dólar blue también operó en baja y cerró en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta. La caída fue de 0,66% y dejó un spread de $20, con ajustes negativos frente a la referencia anterior.
10:00 / Lun. 06.07.2026
Cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta
Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta
Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta
Dólar ICBC: $1.455 compra / $1.515 venta
Dólar Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta
Dólar Banco Bica: $1.461 compra / $1.520 venta
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