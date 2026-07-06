El equipo económico informará como pagará las deuda hasta 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn

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