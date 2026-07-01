Nuevo Gobierno

Ravier marcó distancia de Adorni: "Con Santilli vamos a intentar ser menos chocantes"

El nuevo vocero presidencial afirmó que comienza una nueva etapa en el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que buscará poner el foco en la gestión. También elogió a Diego Santilli y destacó el rol de Karina Milei.