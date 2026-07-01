Adrián Ravier, flamante vocero presidencial, comenzó a delinear el perfil que buscará imprimirle a la comunicación del Gobierno nacional y tomó distancia del estilo de su antecesor, Manuel Adorni. "Con Santilli vamos a intentar ser menos chocantes", afirmó al referirse al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Ravier marcó distancia de Adorni: "Con Santilli vamos a intentar ser menos chocantes"
El nuevo vocero presidencial afirmó que comienza una nueva etapa en el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que buscará poner el foco en la gestión. También elogió a Diego Santilli y destacó el rol de Karina Milei.
En una entrevista con TN, el funcionario aseguró que el objetivo será mostrar con mayor énfasis los resultados de la administración de Javier Milei y abrir una nueva etapa en la comunicación oficial.
Un cambio de estilo
Ravier sostuvo que el Gobierno buscará transmitir los logros de la gestión con un tono diferente. "Vamos a tratar de demostrar toda la gestión que se viene logrando y que no sé si todo el mundo está viendo", expresó.
El vocero consideró que el país atraviesa una transformación económica profunda y aseguró que todavía resta camino por recorrer para cumplir los objetivos planteados por la administración libertaria.
Elogios a Santilli y Karina Milei
Durante la entrevista, el funcionario destacó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y afirmó que se trata de una figura con capacidad para construir consensos con los gobernadores y facilitar acuerdos legislativos.
También elogió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al señalar que fue quien logró consolidar a La Libertad Avanza como una fuerza con presencia en todo el país.
Su mirada sobre Adorni y Milei
En un ping pong de preguntas, Ravier evaluó el paso de Manuel Adorni por el Gobierno y sostuvo que "tuvo una muy buena primera etapa, pero lamentablemente no se fue bien". Luego agregó que "hay que dejar de hablar de Adorni" porque la sociedad espera conocer la nueva etapa de la gestión.
Respecto del presidente Javier Milei, aseguró que es "el líder" del espacio y destacó que las ideas que impulsa forman parte de las convicciones que él mismo sostiene desde hace décadas. Además, definió al asesor Santiago Caputo como "el estratega" detrás de buena parte de las decisiones políticas del oficialismo.
En su primera conferencia como vocero, Ravier también adelantó que el Gobierno analiza impulsar una investigación interna por el presunto uso irregular de tarjetas oficiales pertenecientes a la Vocería durante la gestión de Manuel Adorni.