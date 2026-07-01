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Tras su salida del Gabinete

Manuel Adorni renunció al directorio de YPF

El exjefe de Gabinete presentó su dimisión como director de la petrolera estatal mediante una carta dirigida a Horacio Marín. La salida completa su alejamiento de los principales cargos del Gobierno nacional.

Manuel Adorni renunció al directorio de YPF tras dejar la Jefatura de Gabinete. Foto: ReutersManuel Adorni renunció al directorio de YPF tras dejar la Jefatura de Gabinete. Foto: Reuters
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Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al cargo de director titular de YPF, función que ejercía en representación del Estado nacional. La decisión se produjo pocos días después de haber dejado la Jefatura de Gabinete y profundiza su alejamiento de la primera línea del Gobierno.

La dimisión fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín. Ahora deberá ser tratada por los accionistas de la empresa para completar el procedimiento previsto en el estatuto de YPF.

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Una salida anunciada

La renuncia al directorio había sido anticipada por el presidente Javier Milei tras la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete.

Desde entonces, el exfuncionario mantuvo un bajo perfil. Su última aparición pública fue durante la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, ceremonia en la que saludó a los funcionarios presentes y mantuvo un breve encuentro con el Presidente.

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Investigación judicial

El alejamiento de Adorni ocurre mientras continúa una investigación judicial en la que se analizan presuntos hechos de enriquecimiento ilícito y posible lavado de activos.

En ese contexto, también trascendió la posibilidad de que el exfuncionario se radique en Uruguay, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre esa versión.

Mirá tambiénLa suerte de Adorni, crónica de una salida anunciada que busca oxigenar la gestión de Milei

Cambios en el equipo

La transición hacia la nueva gestión también incluyó la salida de Aimé "Meme" Vázquez, quien se desempeñaba como jefa de la Unidad de Asesores y era una de las colaboradoras más cercanas de Adorni.

Vázquez integra además el directorio del Correo Argentino y, por el momento, no se informó si continuará desempeñando esa función tras los cambios impulsados en el área de coordinación del Gobierno nacional.

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