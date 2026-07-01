El presidente Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto realizar a Estados Unidos y volvió a modificar su agenda internacional. La visita a Nueva York estaba programada para esta semana, pero finalmente fue cancelada debido a cambios organizativos y a la reprogramación de actividades que formaban parte de su itinerario.
Milei suspendió su viaje a Estados Unidos y reordenó su agenda internacional
El presidente canceló la visita prevista para esta semana a Nueva York por cambios en su agenda y la falta de reuniones clave. Por ahora, solo mantiene el viaje a Tucumán por el Día de la Independencia.
Por el momento, el único compromiso confirmado del mandatario fuera de Buenos Aires es su participación en los actos por el Día de la Independencia, que se desarrollarán en Tucumán.
Cambios de último momento
El viaje contemplaba una estadía en Nueva York hasta el 7 de julio. Allí, Milei tenía previsto participar en las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos y mantener reuniones con empresarios e inversores.
Sin embargo, la agenda sufrió modificaciones luego de que cambiara la fecha del tradicional encuentro de Sun Valley Camp, un exclusivo foro que reúne a referentes del mundo tecnológico, financiero y empresarial y donde el Presidente buscaba fortalecer vínculos para promover inversiones.
Sin reunión con Trump
A la reprogramación del evento se sumó otro factor determinante: no se confirmó una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump, considerada uno de los principales objetivos políticos del viaje.
Sin ese encuentro y sin la ronda de negocios prevista inicialmente, la presencia de Milei en Estados Unidos quedaba reducida a actividades protocolares, por lo que la Casa Rosada decidió suspender la visita.
La agenda que sigue en pie
Tras la cancelación, el mandatario concentrará su actividad en la organización de los actos por el 9 de Julio en Tucumán. Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.
Además, según trascendió, Milei mantiene la intención de asistir a la asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, el 28 de julio, y a la ceremonia de toma de posesión del mandatario colombiano Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto.