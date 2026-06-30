#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Acto en Casa Rosada

Diego Santilli juró como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei

En un acto realizado en el Salón Blanco, asumió tras la renuncia de su predecesor, Manuel Adorni, envuelto en investigaciones judiciales.

En una ceremonia en el Salón Blanco, se formalizó el nombramiento del nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de su predecesor por causas judiciales.En una ceremonia en el Salón Blanco, se formalizó el nombramiento del nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de su predecesor por causas judiciales.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Diego César Santilli asumió en la tarde de este martes como nuevo Jefe de Gabinete, después de haber jurado ante el presidente Javier Milei en un acto que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Santilli, de 59 años, quien hasta al momento se desempeñaba como ministro del Interior, reemplazará a Manuel Adorni en el cargo que ocupó hasta su renuncia durante el último fin de semana como consecuencia de las investigaciones judiciales sobre su patrimonio.

Mediante el Decreto 548/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó una reestructuración en el gabinete nacional, aceptando las renuncias de Adorni y Santilli a sus anteriores cargos y formalizando la designación del exministro del Interior como nuevo jefe de Ministros.

Noticia en desarrollo...

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Diego Santilli
Javier Milei
Manuel Adorni
Gobierno nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro