Diego César Santilli asumió en la tarde de este martes como nuevo Jefe de Gabinete, después de haber jurado ante el presidente Javier Milei en un acto que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
Acto en Casa Rosada
Diego Santilli juró como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei
En un acto realizado en el Salón Blanco, asumió tras la renuncia de su predecesor, Manuel Adorni, envuelto en investigaciones judiciales.
En una ceremonia en el Salón Blanco, se formalizó el nombramiento del nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de su predecesor por causas judiciales.
Santilli, de 59 años, quien hasta al momento se desempeñaba como ministro del Interior, reemplazará a Manuel Adorni en el cargo que ocupó hasta su renuncia durante el último fin de semana como consecuencia de las investigaciones judiciales sobre su patrimonio.
Mediante el Decreto 548/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó una reestructuración en el gabinete nacional, aceptando las renuncias de Adorni y Santilli a sus anteriores cargos y formalizando la designación del exministro del Interior como nuevo jefe de Ministros.
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