Recambio en la Jefatura de Gabinete

"La designación de Santilli es una vuelta de página", dijo Scaglia

"Es salirse de un funcionario que pensaba que la política era de privilegios y casta", sentenció la ex vicegobernadora y actual diputada nacional. Valoró a Diego Santilli, como "hombre de diálogo, que reivindica la política y tiende puentes".