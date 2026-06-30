La diputada nacional Gisela Scaglia celebró la renuncia presentada por Manuel Adorni como Jefe de Gabinete, y valoró la designación de Diego Santilli. "Me parece que es una vuelta de página importante para el gobierno. Es salirse de un Jefe de Gabinete que pensaba que la política era de privilegios y casta, y que la vivía así", planteó. La ex vicegobernadora siguió cuestionando la figura de Adorni al sostener que "señalaba con el dedo y acusaba a todo el mundo de un montón de cosas, y creía que tenía poder absoluto". "Era un Jefe de Gabinete que no dialogaba con nadie - disparó-, siendo que desde ese lugar se deben generar puentes".
"La designación de Santilli es una vuelta de página", dijo Scaglia
"Es salirse de un funcionario que pensaba que la política era de privilegios y casta", sentenció la ex vicegobernadora y actual diputada nacional. Valoró a Diego Santilli, como "hombre de diálogo, que reivindica la política y tiende puentes".
Sobre la figura de Santilli, rescató que "tiene trayectoria y un recorrido en la política; conoce a los actores del Congreso, a los gobernadores, a los funcionarios... Tiene una experiencia importante en la cosa pública. Eso me parece que es lo más importante para este momento", opinó.
- ¿Coincide con quienes sostienen que con Santilli 'vuelve la política'?
- Sí, obvio. Es un muy buen mensaje de que la política necesita de experiencia. Fue un error muy grande entender que la política es solo transitoria para un momento y después, a otra cosa. Quienes estamos en esto y llevamos un recorrido, primero lo hacemos con mucha responsabilidad, con vocación, pero también aprendiendo. Siempre hay un recorrido y un aprendizaje que te hace tener más experiencia. Por eso me parece que denostar no era lo correcto; lo correcto es volver a algo que este gobierno pretendía que era escuchar y reunirse con los demás, aun cuando se piense diferente…Invitar a la misma mesa, tender puentes, aprender a gestionar. A este gobierno le falta mucho en eso de 'saber gestionar'; de entender que no se trata de favores, sino de resolver los problemas. Me parece que Santilli condensa eso muy bien.
- ¿Dilató demasiado el presidente la salida de Adorni?
- Sí, y generó un perjuicio para la Argentina. Porque una persona que quiere invertir en nuestro país mira el contexto y si su economía es confiable. Y aquí se perdió confianza. La Libertad Avanza había venido con el discurso de terminar con los privilegios y, sin embargo, se apropiaron de todos los privilegios. La persona que más predicaba miremos ahora cómo termina. Adorni tiene que dar explicaciones a la justicia por audios que no puede justificar, que son tremendos.
- ¿Es beneficiosa esta designación, en particular para Santa Fe?
- Yo creo que es muy bueno esto para Santa Fe, y para todas las provincias. Pero nosotros particularmente tenemos muy buen diálogo con Santilli. En lo personal, hablo con él todas las semanas por temas del Congreso o de gestión. Eso me parece muy positivo. Y tener una persona que va a seguir ocupando el cargo de ministro de Interior, pero a su vez va a tener el tablero de control de la gestión, probablemente pueda ayudar mucho para resolver cosas que la provincia está encaminada en poder hacer.