Cambios en el Gabinete

Diego Santilli fue designado como nuevo jefe de Gabinete tras aceptarse la renuncia de Manuel Adorni

A través del Decreto 548/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei oficializó una reestructuración en el gabinete nacional. La norma acepta las renuncias de Manuel Adorni y Diego Santilli a sus anteriores cargos y designa al exministro del Interior como nuevo jefe de Gabinete de Ministros.