El Gobierno nacional concretó este martes un importante cambio en la estructura del Poder Ejecutivo. Mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei, quedó oficializada la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y el nombramiento de Diego César Santilli como nuevo responsable de coordinar el funcionamiento de los ministerios nacionales.
Diego Santilli fue designado como nuevo jefe de Gabinete tras aceptarse la renuncia de Manuel Adorni
A través del Decreto 548/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei oficializó una reestructuración en el gabinete nacional. La norma acepta las renuncias de Manuel Adorni y Diego Santilli a sus anteriores cargos y designa al exministro del Interior como nuevo jefe de Gabinete de Ministros.
La medida quedó publicada en el Boletín Oficial y marca una nueva etapa en la conformación del equipo de gobierno.
Reemplazo en la Jefatura de Gabinete
La administración nacional formalizó este 30 de junio una modificación en uno de los cargos más importantes del Poder Ejecutivo. La decisión quedó establecida en el Decreto 548/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se dispone una serie de cambios dentro del gabinete encabezado por el presidente Javier Milei.
En primer lugar, la norma acepta la renuncia de Manuel Adorni al cargo de jefe de Gabinete de Ministros, función que había desempeñado hasta el momento. Al mismo tiempo, el decreto también acepta la dimisión de Diego César Santilli, quien ocupaba el cargo de ministro del Interior.
Tras oficializar ambas renuncias, el Presidente resolvió agradecer a los dos funcionarios "los servicios prestados en el desempeño de dichos cargos", una fórmula habitual en este tipo de decretos administrativos.
La principal novedad llega en el artículo 4°, donde se establece la designación de Diego César Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros. La medida tiene vigencia desde su publicación y fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Pablo Quirno Magrane.
La designación se realizó en uso de las facultades conferidas al Presidente por el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, que le permite nombrar y remover a los ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo.
Qué implica el cambio
La Jefatura de Gabinete es uno de los organismos centrales del Gobierno nacional. Su titular tiene la responsabilidad de coordinar la tarea de los distintos ministerios, supervisar la gestión administrativa del Poder Ejecutivo y articular la implementación de las políticas públicas impulsadas por la Presidencia.
Además, el jefe de Gabinete es el funcionario que mantiene un vínculo institucional permanente con el Congreso de la Nación, donde debe concurrir periódicamente para brindar informes sobre la marcha del Gobierno, tal como lo establece la Constitución Nacional.
Con la llegada de Diego Santilli a ese cargo, el Gobierno introduce un cambio significativo en la conducción política y administrativa del gabinete. La medida también deja vacante el Ministerio del Interior, cuya conducción deberá ser definida por el Poder Ejecutivo mediante una futura designación oficial.
Hasta el momento, el decreto publicado este martes no hace referencia a quién asumirá esa cartera ni establece otras modificaciones dentro del gabinete nacional. La norma se limita a aceptar las renuncias mencionadas, agradecer la labor de ambos funcionarios y oficializar el nombramiento del nuevo jefe de Gabinete.
La publicación en el Boletín Oficial representa el paso administrativo indispensable para que estos cambios entren formalmente en vigencia. Como ocurre con todas las designaciones de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, la medida adquiere plena validez desde su difusión oficial.
El movimiento dentro del gabinete se produce en un momento de fuerte actividad política y económica, en el que el Gobierno continúa impulsando distintas reformas en la administración nacional.
Si bien el decreto no ofrece fundamentos políticos sobre las decisiones adoptadas, sí deja constancia de que las modificaciones responden a una determinación del Presidente en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
De esta manera, Diego César Santilli pasa a ocupar uno de los cargos de mayor peso dentro de la estructura del Gobierno nacional, desde donde tendrá la responsabilidad de coordinar la gestión de los distintos ministerios y colaborar directamente con el Presidente en la implementación de las políticas públicas.
Por su parte, Manuel Adorni deja la conducción de la Jefatura de Gabinete tras la aceptación formal de su renuncia, mientras que el Ejecutivo reconoció institucionalmente la tarea desarrollada tanto por él como por Santilli en sus funciones anteriores.
Con la publicación del Decreto 548/2026, el Gobierno oficializó así una nueva conformación del gabinete nacional, en un cambio que reordena las principales responsabilidades dentro del Poder Ejecutivo y abre una nueva etapa en la organización de la administración nacional.