Por puro azar, el último día de junio coincide con la decisión del gobierno del presidente Javier Milei y la secretaria General Karina Milei de imprimir un cambio de rumbo a su estrategia de comunicación y, por qué no, a su gestión.
Asume Santilli y habla el vocero: martes con agenda cargada para la gestión nacional
Tras un fin de semana colmado de novedades políticas, el Ejecutivo hará efectivos los cambios que motivaron la salida de Adorni. El ex vocero iba a ser tema central en una comisión de Diputados que, tras su alejamiento, quedó desactivada.
Luego del prolongado desgaste que significó la insistencia de sostener a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, a pesar de las revelaciones que fortalecieron una investigación en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, los hermanos apostaron por cambios de nombres o, mejor dicho de casilleros, para desandar la segunda mitad del año con el foco puesto en la cascada de proyectos impulsadas desde el oficialismo en las dos cámaras legislativas.
Esos cambios quedarán plasmados en las próximas horas en el Boletín Oficial en el que deberán figurar las nuevas designaciones, con nombres y fundamentos.
Además de la publicación, este martes será el día en que esos cambios serán visibles: a las 11 se espera la primera conferencia de prensa del ex diputado nacional Adrián Ravier como vocero presidencial, tras la presentación que protagonizó el viernes ante periodistas acreditados.
Allí, el flamante funcionario dijo que concibe al periodismo “como un eje central de la democracia en nuestro país”.
En tanto, anticipó que buscará limitar el alcance de sus respuestas a asuntos de gestión. “No me corresponde, en mi calidad de representante del presidente, entrometerme en las competencias de otro poder de la República Argentina, ya sea el judicial o el legislativo, así como opinar sobre política partidaria ajena a la gestión, ni sobre temas que impliquen una intromisión en la política interna de otro Estado soberano”, dijo.
Ese día la comunicación fue unilateral porque no hubo preguntas de periodistas. De entrada había aclarado que no era una conferencia de prensa.
Ravier tendrá en su equipo a Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Medios de la Nación. Todo indica que habrá una relación más amigable con la prensa acreditada: las tensiones con Adorni habían llegado a un grado importante de tensión, sobre todo cuando se lo inquirió sobre aspectos de su situación patrimonial que son los que ahora investiga la Justicia.
Con el nuevo organigrama en marcha, fue convocada para el miércoles a las 9.30 una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza.
Silla caliente
Volviendo a este martes, a las 16, jurará Diego Santilli como cuarto jefe de Gabinete de la gestión Milei: sucederá en esa función a Nicolás Posse, Guillermo Francos y Adorni, quien cumplía ambas funciones: vocero y coordinador de ministros.
Con semejante rotación de nombres en dos años y medio de gestión, no parece ser un sitio fácil de ocupar el de coordinador de ministros que tiene, entre otras funciones definidas por el artículo 101 de la Constitución Nacional, la de “ejercer la administración general del país”.
También tiene que cumplir con la obligación electoral de brindar informes periódicos, de manera alternada, en ambas cámaras del Congreso.
Santilli trabajará en tándem con Ignacio Devitt como vicejefe de Gabinete, y Gustavo Coria como secretario de Interior.
Reconocido el buen perfil dialoguista del ex PJ y ex PRO con gobernadores, esa condición resulta fundamental para los Milei de cara a una actividad legislativa que tiene en agenda temas importantes para el gobierno, en los que se pondrá primera antes del año electoral que se viene: 2027 está muy cerca y el gobierno nacional espera que sea con reforma incluida.
Precisamente, el proyecto de Reforma Electoral Integral que el Ejecutivo envió al Senado en abril y que, entre otros temas, pretende eliminar las PASO y modificar el sistema de partidos y su financiamiento, comenzó a ser discutido en comisión. Ahora espera, tras el alivio que significó el corrimiento de Adorni para el gabinete y su relación con el legislativo, recuperar protagonismo.
Eso si, no será sin discusión con ajenos pero también con propios; todo indica que el tema llevará su tiempo para llegar al recinto y requerirá una relación de buenos términos con mandatarios provinciales.
Sí se espera destrabar en la Cámara alta otros temas como la ley de propiedad privada (prevista para la fallida sesión de la semana pasada), pliegos judiciales y una serie de acuerdos internacionales que también figuraban en esa agenda.
Para más adelante estará el Súper Rigi (con media sanción de Diputados) y la Ley General de Sociedades.
Reunión suspendida
Para este martes estaba prevista la reunión de comisión de Asuntos Constitucionales que debía tratar proyectos relacionados con la situación del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
A esa conclusión llegaron el oficialismo y sectores aliados luego de no dar quórum a la sesión especial pedida por la oposición para el martes pasado en la que se quería insistir con la interpelación y moción de censura del ex funcionarios que hasta ese momento era férreamente sostenido por el presidente Milei.
Con el alejamiento del ex vocero, que se produjo oficialmente el sábado, esa reunión quedó desactivada hasta nuevo aviso y, se espera, con otra agenda.