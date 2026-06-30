Fin de mes, ¿inicio de ciclo?

Asume Santilli y habla el vocero: martes con agenda cargada para la gestión nacional

Tras un fin de semana colmado de novedades políticas, el Ejecutivo hará efectivos los cambios que motivaron la salida de Adorni. El ex vocero iba a ser tema central en una comisión de Diputados que, tras su alejamiento, quedó desactivada.