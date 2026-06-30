Debut del portavoz

El nuevo vocero Ravier dijo que su tarea será mostrar los logros y milagros de la gestión de Milei

El reemplazante de Manuel Adorni brindó en la Sede del Poder Ejecutivo Nacional su primera conferencia de prensa, en la que marcó un estilo diferente al de su antecesor, pero siguiendo los lineamientos ideológicos de La Libertad Avanza en todos los aspectos de su gestión