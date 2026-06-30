Fue el propio Manuel Adorni quien el pasado 19 de junio anunció a través de su cuenta de X su salida de la Vocería presidencial dando a conocer el nombre de su reemplazante. Nos referimos al economista -y ahora ex diputado nacional por La Pampa- Adrián Ravier. La reestructuración en el área sumó un flamante Secretario de Comunicación y Prensa en lugar de Javier Lanari. El elegido fue el prensero de YPF y hombre de confianza de su titular, Horacio Marín.
El nuevo vocero Ravier dijo que su tarea será mostrar los logros y milagros de la gestión de Milei
El reemplazante de Manuel Adorni brindó en la Sede del Poder Ejecutivo Nacional su primera conferencia de prensa, en la que marcó un estilo diferente al de su antecesor, pero siguiendo los lineamientos ideológicos de La Libertad Avanza en todos los aspectos de su gestión
Se trata de Fabián Fernández, quien participó de la presentación de su compañero ante los acreditados en la Casa Rosada la semana anterior, en la cual las autoridades recién llegadas intentaron despegarse discursivamente de la mala relación de los Milei con los medios. A ese fin, dejando atrás la anterior gestión en el sector, Ravier señaló que concibe “al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país”, y propuso construir una relación basada en los principios de independencia y espíritu crítico.
En ese contexto, y luego de concretarse la renuncia del ministro coordinador -suplantado el domingo pasado por Diego Santilli- la primera rueda de prensa prometida previamente se materializó este martes a las 11 de la mañana, nuevamente en el Salón de Conferencias que tuvo mucha concurrencia. El formato de la actividad fue similar a la que se venía practicando, y en la Sala de Prensa se realizó el sorteo de las preguntas que giraron en torno a diversos temas. El portavoz eligió arrancar agradeciendo al primer mandatario por su designación y felicitó la llegada a la JGM de Diego Santilli, que comentó, absorberá la cartera de interior. Asimismo, anunció mayor asistencia a Venezuela en un avión Hércules que partirá en esta jornada. El funcionario expresó que “estamos en doble punto de inflexión” y que la Argentina lleva medio siglo de una economía estancada, argumentando que la idea de Javier Milei es recuperar protagonismo en el mundo, volviendo a él al expandir la macroeconomía y su equilibrio en base a las exportaciones.
Siguiendo con el revisionismo económico, el representante del Poder Ejecutivo Nacional recordó que en los ’80 tuvimos déficit fiscal, con más políticas erróneas en los ’90 -que derivaron en la crisis cambiaria del 2001 y 2002-, con una recesión de 10 puntos del Producto Bruto Interno, y reconoció un crecimiento en los inicios de Néstor Kirchner que luego decayó. Bajo ese criterio manifestó que, “esto no es crecimiento sino recuperación”. En esa línea, el reemplazante de Manuel Adorni resaltó que en 2024 se vio un “ciclo de expansión”, al ver datos como el del REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado).
“Tuvimos una recuperación muy marcada” a comienzos de ese año", enfatizó, pero punto seguido, consideró que luego se estancó en medio del proceso electoral y factores internacionales. Acercándose a la coyuntura actual, el ex diputado nacional reconoció que la industria y el comercio vienen atrás, “pero empiezan a demostrar una mejora”, afirmó.
Posteriormente, y entre otros, remarcó datos positivos en materia de producción y exportación de petróleo, del que consignó que creció un 6 por ciento interanual. “Hoy no sólo somos superavitarios, sino que estamos entre los tres países que más exportan hidrocarburos”, comentó haciendo foco en Vaca Muerta. Antes de introducirse en las consultas de la prensa, Ravier destacó un récord de exportación de carne, especialmente a Estados Unidos (151%). Un guarismo que pasó a representar, según explicó, que ese aliado argentino representa ahora el 18% del valor exportado gracias a los beneficios otorgados al sector agroganadero.
Lo mismo hizo con las tecnologías del conocimiento (servicios informáticos, satelitales, nanotecnología, etc.), a lo que añadió las posibilidades de potenciar la exportación de Uranio. Al manifestarse sobre los buenos resultados que se obtuvieron en la Pruebas Aprender, adelantó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dará información al respecto, a la vez que apuntó que al Gobierno le preocupa el abandono de cursadas a nivel de las universidades públicas y privadas.
El Portavoz subrayó el trabajo del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado –que encabeza Sturzenegger- que ya se desprendió de 75 mil empleados de la administración pública en base a retiros voluntarios, jubilaciones y otros mecanismos, en diferentes lugares del Estado, como La Casa de la Moneda; el INCAA; los Medios Públicos; el ANSES y el PAMI, entre otros. En ese sentido, aseveró que ese ahorro colaboró para mejorar la situación del Hospital Garrahan “sin tener que imprimir billetes”.
Cuando se abrió a preguntas y fue consultado acerca de qué enseñanza dejó el paso del saliente ministro coordinador por la gestión nacional, Ravier refrendó que, “Adorni tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno de forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como un ciudadano privado. No es parte de mi rol como vocero hablar de detalles del caso ni darles mi opinión sobre el mismo”, expuso.
Como se había pedido su opinión en referencia a los dirigentes amarillos que integran la administración central, la voz oficial enfatizó que “algunos provienen del PRO o han tenido algún pasado por el PRO; es el caso de Patricia Bullrich, ‘Toto’ Caputo, el propio Federico Sturzenegger. También ahora se menciona el caso de Santilli. Creo que son personas muy valiosas para este gobierno”, deslizó, sin dejar de mencionar que Propuesta Republicana es el aliado que le ha permitido a la gestión central avanzar con el paquete de leyes que envió al Parlamento. Lo hizo, especialmente en su calidad de ex legislador.
En otro tramo de las respuestas, Ravier se encargó de señalar que, aunque apenas está llegando al cargo, evalúa hacer algún tipo de investigación en referencia a las últimas novedades en las causas que rodean a su antecesor, en particular debido a tarjetas de subordinados suyos que siguen en funciones que se utilizaron para adquirir elementos personales del ex jefe de Gabinete que tenían un costo superior a sus ingresos.
En otro tramo, la contestación del vocero giró en torno a minimizar datos que se le expusieron con respecto a las compras de dólares de los ahorristas, que en derredor a datos del Banco Central, acumulan u$s 26.777 millones. “Yo creo que el ‘Toto’ Caputo y su equipo están blindando a la Argentina, adelantándose a estos hechos que han pasado tantas oportunidades. Cada año electoral es difícil”, sentenció, para anexar que cree que “es fundamental sumar reservas para fortalecer la hoja de balance del BCRA”.
Al ser interrogado en razón de la transición entre Adorni y Santilli, de la que se habló desde Balcarce 50, Adrián Ravier afirmó que la va a haber. “Los equipos se van a reunir. No tengo información exacta de día y hora”, arguyó, mientras volvió a exaltar la buena relación entre libertarios y macristas. “Nos permiten aprobar reformas estructurales que, en este caso, Mauricio Macri y Javier Milei, creo que están en sintonía, y por eso estamos logrando un cambio muy significativo en las instituciones de nuestro país”, concluyó.
La consulta de El Litoral
El Litoral le preguntó al reemplazante de Adorni por qué teniendo tan buenos números en cuanto a la producción energética, continúan aumentando los combustibles y las tarifas en general.
Ravier contestó que “es una muy buena pregunta para poder aclarar esto. Siempre se habla de que la Argentina de diciembre de 2023 tenía 211% de inflación, por suerte hemos podido bajar ese número, alrededor del 30% anual”. Así se refirió a un concepto de Milton Friedman: la ‘inflación reprimida’. “Cuando Milei llega a la presidencia, las tarifas de los servicios públicos o incluso el precio del combustible estaban muy atrasados. Una de las herramientas que utilizaba el Gobierno anterior para tratar de contener la inflación era poder controlar algunos precios”, recordó, para agregar que “cuando hablamos de combustible, una de las primeras medidas antipáticas que Javier Milei tuvo que tomar es prácticamente tener que cuadruplicar el precio del combustible”.
Lo mismo puntualizó en dirección al incremento de tarifas de luz, gas y y del agua. “Si la tarifa cuesta menos para el que usa la luz, el que usa aire acondicionado en verano o el que usa el gas en invierno; esa diferencia de tarifa que una persona no está pagando, alguien la tiene que pagar, y la pregunta es quién. Bueno, este Gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres”, sintetizó el portavoz, que cerró la idea expresando que: “Esos subsidios que se tenían que dar a las empresas, como Camuzzi en gas o Edenor o Edesur y demás, alguien los tiene que pagar. Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte a la tarifa”.
Acerca del reclamo generalizado de los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno con respecto a las restricciones que impusieron los hermanos Milei a través de la Casa Militar -luego de que las denuncias contra los periodistas que desarrollan tareas en el lugar por presunta puesta en peligro de la ‘Seguridad Nacional’ fueran desestimadas por la Justicia Federal-, recibió como respuesta de Ravier que “por supuesto, estamos apenas llegando ¿no?, pero por supuesto todas estas cosas se están evaluando, se están analizando y demás. Pero quiero decir algo sobre la Sala de Prensa que, en mi presentación, el otro día, me acercaron una carta con una serie de puntos que nos pidieron que consideráramos. La Secretaría de Comunicación y Medios recibió la nota y es quien tiene la competencia para tomar una definición. A la brevedad, estaremos emitiendo una definición al respecto”.
Sobre el final de la rueda de prensa, el flamante vocero dijo: "Yo realmente creo que hay milagros en algunos temas que no se están mostrando, y creo que estas conferencias de prensa son claves. Con lo cual reitero, lo importante que es la asistencia del periodismo. Las preguntas que nos están haciendo creo que son claves para poder mostrarle a la población que es por acá, que este es el camino", finalizó.