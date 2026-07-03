El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este viernes que renovó la totalidad de sus préstamos REPO con bancos internacionales por 6.000 millones de dólares hasta septiembre de 2028.. “El Banco Central canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes por un monto total de US$ 6.000 millones, y concertó una nueva por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre 2028”, indicó la autoridad monetaria en un comunicado de prensa
El Banco Central renovó hasta 2028 sus préstamos con bancos internacionales
La operación del BCRA, que incluye a diez bancos internacionales, fortalece las reservas en dólares y optimiza el flujo de divisas.
La entidad indicó que a través de esta la transacción, el BCRA refinanció la totalidad de los vencimientos de estos instrumentos previstos para el 2026 y 2027” y destacó la “medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local”.
El BCRA afirmó: “Además de mejorar el perfil de vencimientos del BCRA, esta operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes”.
“Al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA”, explicó el parte oficial.
El Banco Central sostuvo también que “en la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por USD 8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA”.
Por esta operación se abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un spread de 4%.
El Gobierno anunciará cómo se harán los pagos de deuda
El Gobierno nacional presentará la próxima semana el esquema detallado para cumplir con las obligaciones financieras en moneda extranjera del Tesoro Nacional hasta el fin del mandato del presidente, Javier Milei.
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, precisó que el anuncio se realizará el lunes con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza.
El plan contempla el pago del próximo 9 de julio por US$4.300 millones y los que deben realizarse en enero y julio de 2027 por cifras similares.
Furiase dio a conocer la información durante un streaming oficialista. Durante la conversación, el funcionario explicó que el plan busca despejar dudas sobre la capacidad de pago del país en el mediano plazo.
Desde el equipo económico definieron la propuesta como "un programa financiero muy conservador en términos en lo que tiene que ver con los supuestos nuevas colocaciones".
El esquema se basa en el "armado de colchones en 2026” para facilitar el cumplimiento de las metas posteriores, de modo que se pueda llegar "con mucha holgura al 2027”.
Uno de los puntos centrales del anuncio será demostrar que el financiamiento "está completamente cerrado no solamente el 26 sino el 2027". Esto explica una nueva baja del riesgo país a la zona de 415 puntos.