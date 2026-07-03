La carga "silenciosa" del Estado en el mercado

Casi la mitad del costo de construir una vivienda son impuestos y cargas sociales

La presión fiscal limita el desarrollo de más obras que servirían para reactivar la economía. Además influye en la estructura de costos y en la fijación de precios de un mercado inmobiliario sin financiamiento. Los constructores plantearon una idea que ya tuvo una devolución de Luis Caputo.