El gobernador Maximiliano Pullaro entregó este jueves 85 viviendas a familias del departamento General López: 55 en Firmat y 30 en Villa Cañás. Para concretar ambas obras, el Gobierno de Santa Fe destinó una inversión superior a los 6.377 millones de pesos.
Pullaro entregó viviendas: “En Santa Fe llevamos dos años con récord de inversión pública”
Con una inversión superior a los 6.377 millones de pesos, el Gobierno Provincial finalizó 55 viviendas en Firmat que habían sido paralizadas por la Nación en 2023 y construyó otras 30 en Villa Cañás. “Cuando se administra con austeridad y honestidad, los recursos alcanzan y las cosas se pueden hacer”, afirmó el gobernador.
Durante los actos, Pullaro destacó el impacto que tiene el acceso a la vivienda en la vida de las familias. “A partir de hoy van a tener una casa propia, y eso habla de un proyecto de vida, de valores y de todo lo que desean construir como núcleo familiar. Para nosotros es una enorme satisfacción poder contribuir a cumplir ese sueño”, señaló.
El mandatario reconoció las dificultades que atraviesa el contexto económico nacional y remarcó la necesidad de administrar los recursos públicos con eficiencia. “Hoy la economía del país atraviesa un momento complejo y es difícil gestionar una familia, un municipio o una provincia porque los recursos son escasos. Por eso hay que establecer prioridades y administrar con austeridad y honestidad para que el dinero alcance”, sostuvo.
En ese sentido, destacó que Santa Fe mantiene un fuerte nivel de inversión pública a pesar del contexto. “La obra pública y la construcción de viviendas se han detenido en gran parte de la Argentina porque muchas provincias y municipios apenas pueden afrontar el pago de salarios. Sin embargo, en Santa Fe llevamos dos años consecutivos con récord de inversión pública, y eso fue posible porque logramos reducir el costo de las obras en un 40%”, afirmó.
Pullaro explicó que esos ahorros se reinvierten en nuevas obras y programas. “Cuando la economía se contrae, el Estado tiene que invertir para sostener la actividad y las economías locales. La obra pública genera igualdad, desarrollo, oportunidades y trabajo. Cuando se administra con austeridad y no se roba, la plata alcanza y las cosas se pueden hacer”, concluyó.
Firmat: recuperación de 55 viviendas paralizadas
Durante la entrega en Firmat, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que las viviendas formaban parte del Plan Nacional Casa Propia y habían quedado paralizadas a finales de 2023.
“Estas obras estuvieron detenidas durante mucho tiempo porque el Gobierno nacional decidió interrumpirlas. El gobernador tomó la decisión de retomarlas y terminarlas”, afirmó el ministro, quien además destacó la confianza de la empresa contratista para reiniciar los trabajos antes de la firma de los convenios definitivos. “Eso fue posible porque en Santa Fe cumplimos con los pagos en tiempo y forma y trabajamos con transparencia”, agregó.
Enrico precisó que el Gobierno nacional dejó sin continuidad 749 viviendas en territorio santafesino y que la Provincia avanza en su recuperación. “Una por una las estamos retomando. Ya hemos reactivado más de 400, entre viviendas terminadas, en ejecución o en distintas etapas administrativas”, detalló.
Por su parte, la senadora provincial Leticia Di Gregorio agradeció la decisión política de concluir las obras. “Estas viviendas habían quedado abandonadas por la Nación y su terminación fue una de las primeras gestiones que impulsamos. Hoy verlas finalizadas y entregar las llaves a cada familia es realmente emocionante”, expresó.
Las 55 viviendas de Firmat incluyen unidades del prototipo lineal compacto y viviendas adaptadas para personas con discapacidad. La inversión provincial destinada a su finalización superó los 4.000 millones de pesos.
Villa Cañás: nuevas viviendas y acceso a créditos
En Villa Cañás se entregaron 30 viviendas, de las cuales 28 corresponden al prototipo compacto y dos están adaptadas para personas con discapacidad. El barrio cuenta con infraestructura completa: cordón cuneta, alumbrado público, estabilizado granular, red eléctrica, agua potable y red cloacal. La inversión provincial en esta localidad superó los 2.377 millones de pesos.
Participaron de los actos el secretario General de la Gobernación, Lucas Cándido; el secretario de Asuntos Electorales y Vinculación Regional, Roberto Vergé; el subsecretario de Planeamiento de Hábitat, Pablo Ábalos; la directora provincial de Intervención del Hábitat Rosario, Melina Giorgi; los intendentes de Firmat, Fabio Maximino; de Villa Cañás, Norberto Gizzi; y de Venado Tuerto, Lionel Chiarella; legisladores provinciales; y Francisco Alfonsín, nieto del expresidente Raúl Alfonsín, cuyo nombre identifica al barrio inaugurado en Firmat.