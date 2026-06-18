En General López

Pullaro entregó viviendas: “En Santa Fe llevamos dos años con récord de inversión pública”

Con una inversión superior a los 6.377 millones de pesos, el Gobierno Provincial finalizó 55 viviendas en Firmat que habían sido paralizadas por la Nación en 2023 y construyó otras 30 en Villa Cañás. “Cuando se administra con austeridad y honestidad, los recursos alcanzan y las cosas se pueden hacer”, afirmó el gobernador.