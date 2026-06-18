Educación en el sur santafesino

Pullaro inauguró la nueva escuela secundaria de Hughes y destacó el trabajo colectivo

Con una inversión provincial superior a los 6.350 millones de pesos, quedó inaugurado el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 224 “Patagonia Argentina” de Hughes. La obra, largamente esperada por la comunidad educativa, cuenta con diez aulas, laboratorio, biblioteca, salón de usos múltiples y espacios deportivos, además de mejoras en el entorno urbano.