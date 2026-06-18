El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este jueves el edificio propio de la Escuela Secundaria Nº 224 “Patagonia Argentina” de la localidad de Hughes, en el departamento General López. La obra forma parte del plan provincial de infraestructura educativa y demandó una inversión superior a los 6.350 millones de pesos.
Pullaro inauguró la nueva escuela secundaria de Hughes y destacó el trabajo colectivo
Con una inversión provincial superior a los 6.350 millones de pesos, quedó inaugurado el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 224 “Patagonia Argentina” de Hughes. La obra, largamente esperada por la comunidad educativa, cuenta con diez aulas, laboratorio, biblioteca, salón de usos múltiples y espacios deportivos, además de mejoras en el entorno urbano.
Durante el acto, el mandatario destacó el papel de la educación pública y el valor de las comunidades del interior como motores del desarrollo. “Este pueblo de gente humilde me dio todo lo que soy hoy y los valores que intento transmitir desde el Gobierno. Los pueblos pequeños le aportan mucho a la Argentina con su trabajo, su esfuerzo y su producción, aunque muchas veces reciben mucho menos de lo que merecen”, afirmó.
Dirigiéndose a los estudiantes, Pullaro señaló que “si se esfuerzan y trabajan con compromiso, todos los sueños y proyectos que hoy tienen podrán hacerse realidad”. Además, los convocó a “trabajar juntos y unidos para hacer más grande esta comunidad y toda la provincia”, y remarcó que “hay un camino diferente para el país, que es el de una sociedad que se une, enfrenta los problemas y construye futuro de manera colectiva”.
Participaron de la actividad los ministros de Educación, José Goity, y de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena; el secretario de Vinculación Regional y Asuntos Electorales, Roberto Vergé; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el diputado provincial Leonardo Calaianov; el presidente comunal de Hughes, Mauricio Donati; la directora de la institución, Marisa Castiñeira; y el presidente de la cooperadora escolar, Hernán Seibene.
Una obra largamente esperada
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó las características del nuevo edificio y remarcó el impacto de la inversión pública en la localidad. “Es una escuela funcional, de mantenimiento sencillo, que además generó empleo durante su construcción. Cuenta con diez aulas, laboratorio, salón de usos múltiples, cantina y espacios específicos para el trabajo de la cooperadora”, señaló.
Por su parte, la directora Marisa Castiñeira sostuvo que la inauguración representa “la concreción de años de esfuerzo, perseverancia, esperanza y trabajo colectivo”. Asimismo, agradeció la decisión del Gobierno Provincial de llevar adelante la obra y afirmó que “la igualdad de oportunidades, el desarrollo humano y el progreso de las comunidades solo son posibles cuando las decisiones se transforman en hechos concretos”. “Hoy nuestros jóvenes tienen finalmente una casa propia para construir su futuro”, añadió.
A su turno, el presidente de la cooperadora, Hernán Seibene, expresó la emoción de toda la comunidad educativa por la concreción del proyecto. “Después de diez años de gestiones y pedidos, hoy vemos cumplido este sueño. Ahora nos queda el compromiso de cuidar y mantener este edificio para las próximas generaciones”, afirmó.
Infraestructura educativa y mejora del entorno urbano
La obra, ejecutada por la empresa De Paoli y Trosce Constructora, comprende una superficie total de 5.000 metros cuadrados. El nuevo establecimiento cuenta con un patio central de 1.600 metros cuadrados destinado a actividades recreativas, una cancha multideportiva, diez aulas, un aula-taller equipada para prácticas de ciencias, un salón de usos múltiples de 215 metros cuadrados y una biblioteca de 110 metros cuadrados.
El proyecto también incluyó una intervención integral en el entorno urbano inmediato. Se ejecutó pavimento de hormigón armado con cordón cuneta sobre los tres frentes del predio y se realizó el entubamiento de la zanja de la calle José Hernández, mejorando la accesibilidad, la seguridad y las condiciones de circulación en toda la zona.