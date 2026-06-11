En Venado Tuerto

El gobernador Pullaro inauguró la ampliación del Gasoducto Regional Sur

“En Santa Fe la obra pública no es sinónimo de corrupción, sino de desarrollo, igualdad y trabajo”, expresó el mandatario santafesino. La obra tuvo una inversión de $18.000 millones, destinada a mejorar el acceso al gas natural en nueve localidades.