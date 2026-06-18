La Provincia de Santa Fe y el Bureau de Eventos de Santa Fe participaron de una nueva edición de FIEXPO Latin America 2026, el encuentro más importante de la industria de reuniones, incentivos, congresos y eventos de América Latina, realizado en San José, Costa Rica, fortaleciendo su estrategia de posicionamiento internacional y generando nuevas oportunidades de desarrollo para el destino. En la Bolsa de Comercio de Santa Fe, se realizó una presentación de balance de esta misión.
Santa Fe consolidó su posicionamiento internacional en FIEXPO Latin America 2026
La delegación santafesina fortaleció su estrategia internacional en FIEXPO 2026, destacando su oferta para eventos y logrando nuevos vínculos estratégicos.
La delegación santafesina, integrada por Marcela Aeberhard -Secretaria de Turismo de la Provincia- Franco Arone -Director de Turismo de la Provincia- Matías Tomati -Presidente del Bureau de Eventos de Santa Fe- Alejandra Mattheus -Secretaria de Turismo y Deporte de Rosario- y Gustavo Curto -Presidente del Bureau de Rosario- desarrolló una intensa agenda de trabajo que incluyó rondas de negocios, encuentros institucionales, foros de capacitación y espacios de networking con hosted buyers, asociaciones internacionales y referentes de la industria MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).
Durante las jornadas de trabajo, Santa Fe mantuvo más de veinte reuniones estratégicas con organizadores de eventos, asociaciones y tomadores de decisiones de distintos países, con el objetivo de promover las capacidades del destino para la realización de congresos, convenciones, eventos corporativos y deportivos, incentivando la captación de futuras reuniones de alcance nacional e internacional.
La participación en FIEXPO permitió visibilizar las fortalezas de la provincia y de sus principales destinos como sedes de eventos, destacando su conectividad, infraestructura hotelera, centros de convenciones, oferta gastronómica, patrimonio cultural y la capacidad de articulación público-privada que caracteriza al ecosistema santafesino. Este trabajo se enmarca en la visión estratégica impulsada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y cuenta con el firme respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro, quienes han definido al turismo como una actividad clave para generar desarrollo económico, empleo, inversiones y nuevas oportunidades para las comunidades de toda la provincia.
Asimismo, la presencia en Costa Rica ratifica el compromiso de Santa Fe con el desarrollo del turismo de reuniones como política estratégica de crecimiento económico, entendiendo que cada evento genera un impacto directo en la actividad hotelera, gastronómica, comercial y de servicios, impulsando empleo, inversiones y posicionamiento territorial.
"FIEXPO es mucho más que una feria. Es una plataforma donde se construyen relaciones, se generan oportunidades y se define el futuro de la industria de reuniones en América Latina. Para Santa Fe, participar significa seguir consolidando un trabajo sostenido de promoción y posicionamiento que hoy nos encuentra compitiendo y dialogando de igual a igual con los principales destinos de la región", destacaron desde la delegación santafesina.
Con una agenda de trabajo intensa y resultados altamente positivos, la Provincia y la Ciudad de Santa Fe regresan de FIEXPO Latin America 2026 con nuevos vínculos estratégicos, oportunidades concretas de captación de eventos y la convicción de continuar posicionando a Santa Fe como uno de los destinos emergentes y con mayor proyección dentro de la industria de reuniones de América Latina.
Porque cada encuentro genera oportunidades, impulsa el desarrollo y proyecta a Santa Fe hacia el mundo.